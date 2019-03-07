У 2018 році в Чернігівській області до газових мереж приєдналися 260 об'єктів

Ілюстративне фото (прес-служба "Чернігівгазу")

Порівняно з 2017 роком кількість поданих заяв на газифікацію зросла на 30%, а приєднань - на 9,2%

Протягом минулого року ПАТ "Чернігівгаз" приєднало до системи газопостачання 260 об'єктів за спрощеною процедурою. В результаті цього клієнтська база компанії поповнилася 233 побутовими споживачами і 27 юридичними особами. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Всього за січень-грудень 2018 року фахівці центрів обслуговування клієнтів ПАТ "Чернігівгаз" відпрацювали 467 заяв на приєднання до газових мереж з подальшою видачею технічних умов. З них 73 - на послугу стандартного приєднання і 399 - нестандартного. Завдяки цьому 233 приватних домоволодінь, 8 багатоповерхівок і 19 промислових підприємств вперше почали користуватися газом", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, найбільша кількість замовлень виконана в Чернігові, Ніжині і Прилуках. Порівняно з 2017 роком кількість поданих заяв на газифікацію зросла на 30%, а приєднань - на 9,2%.

"Незважаючи на подорожчання природного газу, жителі Чернігівщини продовжують вибирати його в якості енергоносія. Адже загальновідомо, що природний газ завжди був і залишається найбільш зручним, технологічним і економічно доцільним видом палива", - зазначив в. о. директора з капітального будівництва ПАТ "Чернігівгаз" Дмитро Сдобнов.

У прес-службі також зазначили, що на сьогоднішній день в "Чернігівгазі" створено цілий напрям по капітальному будівництву. Це дозволяє замовнику отримати повний спектр послуг по газифікації об'єкта будь-якої складності.

"У минулому році компанія прийняла рішення почати проводити газифікацію об'єктів власними силами, без залучення сторонніх організацій. Починаючи з проектування, будівельно-монтажних робіт і закінчуючи фінальною стадією - підключенням до газових мереж. Для цього "Чернігівгаз" має всі умови - спецтехніку, кваліфікований персонал як технічного, так і сервісного напрямку, необхідні дозволи тощо", - повідомив Дмитро Сдобнов.

Щоб отримати послугу по газифікації споживачеві достатньо подати заяву в центр обслуговування клієнтів, заповнити опитувальний лист, укласти договір та оплатити послугу. За словами прес-служби, на різних етапах виконання робіт клієнту не потрібно ходити по кабінетах для збору підписів, погоджень та отримання дозволів. Весь подальший процес координується менеджерами "Чернігівгазу".