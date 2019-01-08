За 2018 рік у ПАТ "Харківміськгаз" звільнилося понад 200 співробітників

Ілюстративне фото (УНІАН)

Середня заробітна плата за 2018 рік у "Харківміськгаз" склала 7343 гривень

ПАТ "Харківміськгаз" щороку втрачає кваліфікованих працівників через низький рівень заробітної плати. За минулий рік з компанії звільнилися понад 200 співробітників. Коефіцієнт плинності кадрів на підприємстві склав 13,7%, що майже в 2,5 рази більше норми. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Середня заробітна плата за 2018 рік у "Харківміськгаз" склала 7343 гривень, а це на 20% нижче від середньої заробітної плати по енергетичній галузі Харківської області. Саме це стає основною причиною плинності кадрів.

Для забезпечення функціонування понад 8 тисяч кілометрів газопроводів і розподілу газу споживачам міста Харкова необхідні фахівці високого рівня кваліфікації.

"На сьогоднішній день на підприємстві є ряд вакантних посад. Серед найбільш затребуваних професій- слюсаря, монтери, електрогазозварники, водії, майстри та інженера різних напрямків. Для підготовки кваліфікованого фахівця газової галузі необхідно не менше трьох років роботи за фахом, а то і більше. Ми втрачаємо кваліфіковані кадри через неконкурентоспроможних зарабтних плат на ринку праці", - прокоментувала начальник управління по персоналу ПАТ "Харківміськгаз" Олена Гетманова.

Також повідомляється, що джерелом фінансування витрат ПАТ "Харківміськгаз", в тому числі і фонду оплати праці, є затверджений НКРЕКП тариф на розподіл газу. Працівники ПАТ "Харківміськгаз" спільно з Профспілкою зверталися до НКРЕКП і уряду з вимогою передбачити в тарифі на розподіл газу підвищення заробітних плат працівникам компанії до рівня, середнього по промисловості.