ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

За 2018 год в ПАО "Харьковгоргаз" уволилось более 200 сотрудников

Новости » Энергетика    08.01.2019 - 14:20
За 2018 год в ПАО "Харьковгоргаз" уволилось более 200 сотрудников
Иллюстративное фото (УНИАН)

Средняя заработная плата пза 2018 год в "Харьковгоргаз" составила 7343 гривен

ПАО "Харьковгоргаз" ежегодно теряет квалифицированных работников из-за низкого уровня заработной платы. За прошлый год из компании уволилось более 200 сотрудников. Коэффициент текучести кадров на предприятии составил 13,7%, что почти в 2,5 раза больше нормы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Средняя заработная плата за 2018 год в "Харьковгоргаз" составила 7343 гривен, а это на 20% ниже от средней заработной платы по энергетической отрасли Харьковской области. Именно это является основной причиной текучести кадров.

Для обеспечения функционирования более 8 тысяч километров газопроводов и распределения газа потребителям города Харькова необходимы специалисты высокого уровня квалификации.

"На сегодняшний день на предприятии имеется ряд вакантных должностей. Среди наиболее востребованных профессий - слесаря, электромонтеры, электрогазосварщики, водители, мастера и инженера различных направлений. Для подготовки квалифицированного специалиста газовой отрасли необходимо не менее трех лет работы по специальности, а то и больше. Мы теряем квалифицированные кадры из-за неконкурентоспособных зарабтних плат на рынке труда", - прокомментировала начальник управления по персоналу ПАО "Харьковгоргаз" Елена Гетманова.

Также сообщается, что источником финансирования расходов ПАО "Харьковгоргаз", в том числе и фонда оплаты труда, является утвержден НКРЭКУ тариф на распределение газа. Работники ПАО "Харьковгоргаз" совместно с Профсоюзом обращались к НКРЭКУ и правительству с требованием предусмотреть в тарифе на распределение газа повышение заработных плат работникам компании до уровня, среднего по промышленности.

"Запорожгаз" установит 14 тыс. индивидуальных счетчиков в 2019 году НКРЭКУ утвердила план развития "Черниговгаза" на уровне прошлого года
Новости Украины Харьковгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь