За 2018 рік контакт-центр "Запоріжгазу" опрацював понад 600 тис. звернень клієнтів

За допомогою сучасних сервісів у 2018 році передано майже 425 тис. показань лічильників

В течение 2018 года в контакт-центр "Запорожгаза" поступило 564 тыс. обращений, большинство из которых касались передачи показаний счетчиков газа и проверки состояния лицевого счета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в среднем ежемесячно операторы контакт-центра удаленно консультируют более 50 тыс. потребителей природного газа Запорожской области.

"Уже более 3 лет клиенты "Запорожгаза" могут дистанционно получить консультацию по любому вопросу просто позвонив в контакт-центр компании. Наибольшей популярностью пользуется "живое общение", поэтому количество звонков не уменьшается. В прошлом году специалисты зафиксировали свыше 540 тыс. звонков на номера контакт-центра", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, получить консультацию запорожцы могут и с помощью "Личного кабинета". Таким образом в 2018 году специалистами контакт-центра было предоставлено 13 тыс. разъяснений. С помощью современных сервисов в 2018 году передано почти 425 тыс. показаний счетчиков, из которых 72 тыс. поступили через СМС на номер 7104.

"Контакт-центр "Запорожгаза" работает более чем три года, и в течение этого периода мы постоянно работали над совершенствованием и расширением его возможностей. Одной из последних новинок стало введение услуги – передача показаний через сервис Viber-бот 7104ua. Использование современных технологий дает нам возможность предоставлять значительное количество консультаций дистанционно и существенно экономить время наших клиентов", - говорит начальник управления клиентского сервиса Олег Данилов.