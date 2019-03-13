За 2018 рік контакт-центр "Запоріжгазу" опрацював понад 600 тис. звернень клієнтів

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

За допомогою сучасних сервісів у 2018 році передано майже 425 тис. показань лічильників

Протягом 2018 року до контакт-центру "Запоріжгазу" надійшло 564 тис. звернень, більшість з яких стосувалися передачі показань лічильників газу та перевірки стану особового рахунку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що в середньому щомісяця оператори контакт-центру віддалено консультують понад 50 тис. споживачів природного газу Запорізької області.

"Вже більше 3 років клієнти "Запоріжгазу" можуть можливість дистанційно отримати консультацію з будь-якого питання просто зателефонувавши до контакт-центру компанії. Найбільшою популярністю користується "живе спілкування", тому кількість дзвінків не зменшується. Торік фахівці зафіксували понад 540 тис. дзвінків на номери контакт-центру", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, отримати консультацію запоріжці можуть і за допомогою "Особистого кабінету". В такий спосіб у 2018 році фахівцями контакт-центру було надано 13 тис. роз’яснень. За допомогою сучасних сервісів у 2018 році передано майже 425 тис. показань лічильників, з яких 72 тис. надійшли через СМС на номер 7104.

"Контакт-центр "Запоріжгазу" працює більше ніж три роки, і протягом цього періоду ми постійно працювали над вдосконаленням і розширенням його можливостей. Одною з останніх новинок стало запровадження послуги – передача показань через сервіс Viber-бот 7104ua. Використання сучасних технологій дає нам можливість надавати значну кількість консультацій дистанційно та суттєво економити час наших клієнтів", - говорить начальник управління клієнтського сервісу Олег Данилов.