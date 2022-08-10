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Більше 200 нападів у липні: в Держспецзв’язку розповіли про роботу російських хакерів

Фото: в Держспецзв’язку розповіли про роботу російських хакерів (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Російські хакери більше 200 разів атакували Україну лише на початку серпня. Відзначається зростання кількості атак на уряд та місцеві органи влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв'язку.

Загалом було нараховано 203 кібератаки.

"Зросла кількість атак на представників державного управління та фінансові установи, від яких залежить життя громадян України", - пише пресслужба Держспецзв'язку.

Фото: в Держспецзв’язку розповіли про роботу російських хакерів (t.me/dsszzi_official)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Фінляндії заявили про напад російських хакерів на один із офіційних сайтів країни

Також нещодавно хакери атакували інтернет-мережі Львівської міськради, наслідки якої назвали наймасштабнішою за останні роки.

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