ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Майже 200 гривень за три дози. У МОЗ розповіли, скільки платять медикам за COVID-вакцинацію

Новость на русском →
Київ, Середа 09 лютого 2022 10:24
Майже 200 гривень за три дози. У МОЗ розповіли, скільки платять медикам за COVID-вакцинацію Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, скільки платять медикам за COVID-вакцинацію. Вакцинація входить як окрема складова до програми медичних гарантій 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, суми за вакцинацію будуть такі:

"35 гривень за перший раунд вакцинації від COVID-19, 84 гривні - за другий та 60 гривень - за третій раунд вакцинації", - зазначив міністр.

У послугу, крім власне вакцинації, входить фіксування факту щеплення в електронній медичній картці пацієнта - для можливості в подальшому згенерувати сертифікат у "Дії", а також видача COVID-сертифіката, додав Ляшко.

"До речі, згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію здатен кожен, хто має смартфон або комп’ютер. Для цього не обов'язково йти до свого сімейного лікаря", - уточнив він.

Нагадаємо, в Україні запроваджують індикатори якості рівня вакцинації для лікарів, які надають первинну медичну допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Віктор Ляшко
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Володимир Паніотто: Росіяни вважають українців зрадниками, які зруйнували "велику країну"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Володимир Паніотто: Росіяни вважають українців зрадниками, які зруйнували "велику країну"