Почти 200 гривен за три дозы. В Минздраве рассказали, сколько платят медикам за COVID-вакцинацию

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, сколько платят медикам за COVID-вакцинацию. Вакцинация входит как отдельная составляющая в программу медицинских гарантий 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, суммы за вакцинацию будут такие:

"35 гривен за первый раунд вакцинации от COVID-19, 84 гривны - за второй и 60 гривен за третий раунд вакцинации", - отметил министр.

В услугу, помимо собственно вакцинации, входит фиксирование факта прививки в электронной медицинской карточке пациента для возможности в дальнейшем сгенерировать сертификат в "Дие", а также выдача COVID-сертификата, добавил Ляшко.

"Кстати, сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации способен каждый, у кого есть смартфон или компьютер. Для этого не обязательно идти к своему семейному врачу", - уточнил он.