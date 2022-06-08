Від 20 тисяч євро. Скільки коштують квартири в популярних містах Туреччини

Жити біля моря в Туреччині - мрія багатьох українців. Під час війни покупка нерухомості за кордоном стала більш актуальною.
TRAVEL РБК-Україна переглянуло, скільки коштують квартири в сонячних Анталії, Мармарисі та Стамбулі.
У 2022 році на ринку турецької нерухомості відзначається зростання угод на покупку житла – за перших чотири місяці вже куплено 21015 об'єктів житлової нерухомості.
За даними Турецького інституту статистики TURKSTAT, в 2021 році в Туреччині іноземці купили 59282 будинки. Українці стали власниками 1246 об'єктів нерухомості в цій країні.
За перші 4 місяці в 2022 році громадяни України вже придбали 644 будинків і квартир. У квітні 2022 року українці купили 263 об'єкти нерухомості (92 - у квітні 2021 року) в Туреччині, потрапивши на 5 позицію рейтингу найактивніших покупців житла серед іноземців.
Фото: У лідерах популярності - житло на Анталійському узбережжі (unsplash.com/mert-kahveci)
"Продажі будинків іноземцям у квітні збільшилися на 58,1% порівняно з тим самим місяцем минулого року. Стамбул зайняв перше місце з 2564 продажів іноземцям. За ними йдуть Анталія з 1970 продажів будинків і Анкара - з 333 продажами житла іноземцям", - йдеться в повідомленні TURKSTAT.
Туреччина збільшила суму інвестицій у нерухомість для отримання громадянства іноземцями, повідомляло видання Bloomberg.
Зміна набуде чинності з 13 червня. Тепер мінінімальна вартість житла має бути 400 тисяч доларів замість 250 000. Такий крок має знизити попит і швидке зростання цін на житло, яке через інфляцію вже стає недоступним туркам.
"За останні кілька місяців ми вже спостерігаємо сплеск інтересу, особливо з боку росіян і українців", - розповів виданню Алі Кемаль Гурдал, який очолює будівельну компанію в провінції Анталія, орієнтовану на іноземних клієнтів.
У квітні опозиційні депутати навіть подавали до парламенту пропозицію тимчасово заборонити продаж нерухомості іноземцям, що зупинити зростання цін.
Фото: Приклади цін на житло в Аланії (скріншот РБК-Україна/hepsiemlak. com)
При цьому українці можуть оформити посвідку на проживання в Туреччині на рік, будучи власниками будь-якої нерухомості, без обмеження вартості. За безвізовим режимом в країні можна перебувати до 90 днів протягом 180 днів.
Купити житло громадяни України та інші іноземці можуть без обмежень нарівні з громадянами Туреччини. За допомогою агентства оформлення угоди займає до тижня часу.
Найпопулярніші сайти, де розміщують оголошення про продаж житла від власників і ріелторів:
Також чимало сайтів розміщують інформацію російською, англійською та іншими європейськими мовами. Наприклад, turk.estate.
За даними порталу endeksa, найбільше зростання цін на житло і попиту серед іноземців - в провінціях Анталія, Мугла, Айдин і Стамбул.
Фото: Вартість трикімнатних квартир в Анталії (скріншот РБК-Україна/hepsiemlak. com)
При цьому вартість квадратного метра все ще нижче, ніж в європейських містах. Наприклад, середні ціни за 1 кв. м в регіонах становлять:
В Анкарі - середня ціна продажу за квадратний метр становить 355 доларів. В Ізмірі середня ціна квадратного метра - 632 долари.
У той же час на Анталійському узбережжі можна придбати 3-квартиру на вторинному ринку за ціною до 50 тисяч доларів. Наприклад, в 3-поверховому будинку в Манавгаті – квартира з мінімумом меблів площею 100 кв.м, двома санвузлами продається за 750 тисяч лір (приблизно 45 тисяч доларів).
Вже в Сіде квартира з таким самим метражем в комплексі з басейном обійдеться в 146 тисяч доларів. В Аланії квартиру-студію на 45 кв.м можна придбати за 29 тисяч доларів, а квартиру на 130 кв. м. – за 90 тисяч доларів. В Мармарисі невелику двокімнатну квартиру на 55 кв. м можна купити за ціною 110000 доларів, в Фетхіє - 96 000 доларів за метраж на 65 кв. м ув комплексі з басейном.
В Стамбулі найдешевші студії в європейських районах можна купити за ціною від 350-370 тисяч лір - від 20 тисяч євро за 50 кв. м в будинку, якому до 10 років.
Нагадаємо, ми писали, як купити нерухомість в мальовничому регіоні Італії за 1 євро.