20 лет выдержки. Каким был последний "Золотой мяч" без Роналду среди претендентов

38-летний португалец точно не будет бороться за "Золотой мяч" этого года. Без привычной роли звездный форвард оказался впервые за два десятилетия. В топ-30 кандидатов на премию зато попал его извечный конкурент Лионель Месси.

22 декабря 2003-го французский журнал подвел итоги голосования представителей 52-х стран за обладателя престижнейшего индивидуального приза в мировом футболе. Каждый из приглашенных экспертов выбрал пятерых футболистов из списка 50-ти и раздал им баллы в очковой системе 5-4-3-2-1. Победителем стал чех Павел Недвед.

Полузащитник туринского "Ювентуса" в общей сложности набрал 190 пунктов. В частности, 27 специалистов поставили его на первое место, а еще девять и двое – на второе и третье соответственно. В сезоне 2002/03 Недвед действительно был одним из лидеров "бьянконери". Туринцы выиграли Скудетто, завоевали Суперкубки Италии в 2002-м и 2003-м годах, а еще дошли до финала Лиги чемпионов.

Правда, тот финал "Юве" проиграл "Милану" в серии пенальти с сэйвами Диды и решающим выстрелом Шевченко. Но средний сезон "россонери" (3-е место в Серии А) и украинца персонально (10 мячей во всех турнирах) выбили его из перечня конкурентов Недведа.

Чемпионат Италии все еще сражался за пальму первенства с английской Премьер-лигой. Так что статус лидера тамошнего чемпиона автоматически выводил футболиста в фавориты "Золотого мяча". Конкурировать с магом Недведом могли разве что лидеры сборных-триумфаторов чемпионатов Европы или Мундиаля либо супербомбардиры из топ-5 чемпионатов.

Однако ни Евро, ни чемпионата мира в тот год не было. Тьерри Анри из лондонского "Арсенала" выиграл голеадорскую гонку в АПЛ с хорошим, но не фантастическим результатом (25 мячей). Та же история была в Италии (Кристиан Вьери, 24 мяча) и Испании (Рой Макаай, 29). Следовательно, выбор Недведа не был столь уж сенсационным.

Время Роналду было не за горами. Уже в следующем году он ворвется сразу же на 12-е место в итоговом голосовании (11 баллов). Затем опустится на 20-е (3 пункта), чтобы подняться на 14-е (5 баллов) и взлететь на второе место в голосовании 2007 года (277 очков). А в 2008-м португалец впервые покорит вершину от France Football, чтобы повторить этот подвиг еще 4 раза вскоре. Уходит эпоха...

Итоговые результаты Криштиану Роналду в номинациях на "Золотой мяч":

2004, 12-е место (11 баллов)

2005, 20-е место (3)

2006, 14-е место (5)

2007, 2-е место (277)

2008, победитель (446)

2009, 2-е место (233)

2010, 6 место (3,92% голосов)

2011, 2-е место (21,60%)

2012, 2-е место (23,68%)

2013, победитель (27,99%)

2014, победитель (37,66%)

2015, 2-е место (27,76%)

2016, победитель (745 очков)

2017, победитель (946)

2018, 2-е место (478)

2019, 3-е место (476)

2020, "Золотой мяч" не вручали

2021, 6-е место (178)

2022, 20-е место