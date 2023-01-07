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До 20 градусов мороза. Синоптики рассказали о погоде на завтра

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Украина, Суббота 07 января 2023 14:51
До 20 градусов мороза. Синоптики рассказали о погоде на завтра Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 8 января, в Украине осадков не ожидается, но ударят сильные морозы, местами до -20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Дожди и снег

Без осадков.

Гололед и ветер

На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура

ночью 9-14°, в восточных, северо-восточных областях 15-20° мороза, днем 3-8° мороза; в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

До 20 градусов мороза. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Как сообщалось, прошлый год в Киеве вошел в десятку самых теплых за 140 лет. Среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Напомним, новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.

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