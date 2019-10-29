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Понад 2 тис. клієнтів "Чернігівгаз Збуту" можуть управляти запасом газу онлайн

Новини » Енергетика    29.10.2019 - 14:21
Понад 2 тис. клієнтів "Чернігівгаз Збуту" можуть управляти запасом газу онлайн
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Використовувати газ, придбаний за акційною літньою ціною, можна з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року

У рамках акції "Твоя енергонезалежність" 2174 клієнта ТОВ "Чернігівгаз Збут" придбали 2,4 млн куб. м газу на зиму за літньою ціною. З 15 жовтня вони можуть у Особистому кабінеті вибирати час, найбільш вигідний для використання акційного газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Близько половини заявок на покупку зимового запасу газу клієнти "Чернігівгаз Збуту" подали через свої Особисті кабінети на сайті 104.ua. З 15 жовтня можуть в онлайн-режимі вибирати період, в який їм вигідніше використовувати свій запас.

"Учасники акції можуть обирати як використати свій газовий запас в опалювальний період, самостійно вирішуючи який об'єм газу за літньою ціною використовувати в поточному місяці. Для цього достатньо у Особистому кабінеті 104.ua замовити на поточний місяць необхідний обсяг газу з купленого запасу. Для цього в заявці потрібно вказати частку (у%), яку має зайняти газ із запасу в загальному споживанні за результатами місяця", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що в акційній ціні не враховані послуги з доставки газу (розподіл і транспортування), які міняються в залежності від регіону. Вартість послуг по доставці газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя незалежність" можна побачити в щомісячному рахунку за використане паливо.

За словами прес-служби, використовувати газ, придбаний за акційною літньою ціною, можна з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року.

"Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач може отримувати газ на загальних умовах. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використовують передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів в рахунок наступних платежів або повернути гроші. Найбільша покупка в рамках акції "Твоя енергонезалежність" серед клієнтів "Чернігівгаз Збуту" складає 6500 куб. м газу", - йдеться в повідомленні.

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