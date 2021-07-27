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По 2 000 гривень на дитину: у Зеленського анонсували допомогу багатодітним сім'ям

Автор: РБК-Україна

Перед новим навчальним роком уряд України виділить допомогу багатодітним сім'ям. Вони отримають по 2 000 гривень на дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова.

"За ініціативою Володимира Зеленського уряд готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Зрозуміло, що таким готувати дітей до 1 вересня найскладніше, тому щоб полегшити їм підготовку до навчального року уряд готовий виділити по 2 000 на дитину", - зазначив Нікіфоров.

За його словами, планується виділення близько 300 млн гривень на 150 000 дітей.

"Постанова проходить останні погодження, але вона повинна з'явитися дуже швидко, щоб гроші були вже в наступному місяці", - додав прес-секретар.

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