До +19 тепла и местами небольшой дождь. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Погода в Украине завтра, 26 марта, будет облачной с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха местами прогреется до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Карпатах снег, температура ночью и днем около 0°.

По данным синоптиков, завтра в стране облачно с прояснениями, временами дождь. В восточных и Запорожской областях и Крыму ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде до конца недели.

Отметим, что в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.