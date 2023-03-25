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До +19 тепла и местами небольшой дождь. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Украина, Суббота 25 марта 2023 18:49
До +19 тепла и местами небольшой дождь. Синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Getty Images).
Автор: Татьяна Степанова

Погода в Украине завтра, 26 марта, будет облачной с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха местами прогреется до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

По данным синоптиков, завтра в стране облачно с прояснениями, временами дождь. В восточных и Запорожской областях и Крыму ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 4-9° тепла; днем 10–15°, на востоке страны до 19°.

В Карпатах снег, температура ночью и днем около 0°.

До +19 тепла и местами небольшой дождь. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде до конца недели.

Отметим, что в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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