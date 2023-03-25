До +19 тепла и местами небольшой дождь. Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 26 марта, будет облачной с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха местами прогреется до +19 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
По данным синоптиков, завтра в стране облачно с прояснениями, временами дождь. В восточных и Запорожской областях и Крыму ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха
Температура ночью 4-9° тепла; днем 10–15°, на востоке страны до 19°.
В Карпатах снег, температура ночью и днем около 0°.
Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде до конца недели.
Отметим, что в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.
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