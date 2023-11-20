RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

До 18 см. Синоптики рассказали, где в Украине снега выпало сегодня больше всего

Фото: где в Украине снега выпало больше всего 20 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня снег выпал больше, чем в 10 регионах Украины. Причем, больше всего, до 18 см, он укрыл Харьковскую и Днепропетровскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Жители Днепропетровской и Харьковской областей больше всего почувствовали это "дыхание зимы" (имеется в виду снег, - ред.), ведь именно здесь выпало его больше всего, в частности на метеостанции Чаплино высота снежного покрова достигла 18 см", - говорится в сообщении.

Кроме того, снег не обошел стороной также Запорожскую, Сумскую, Полтавскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Черкасскую, Донецкую области, Крым и весь западный регион Украины.

Снег в Украине

Первый снег в Украине выпал в Карпатах еще 9 ноября. Тогда в других регионах было еще влажно и по-осеннему свежо. Уже в ночь на 17 ноября снег выпал и на Волыни. Уже 18 ноября в "снежный" список попали еще Львовская и Тернопольская. А 19 ноября первый снег выпал и в Одессе. Правда, радости от него было мало - ветер при этом успел свалить десятки деревьев.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаСнегопад