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18 травня: яке сьогодні свято, всі прикмети і заборони дня

Lite » Стиль життя 18.05.2020 - 07:02
18 травня: яке сьогодні свято, всі прикмети і заборони дня
Свято 18 травня (фото: pixabay.com)

18 травня традиційно відзначається давньослов'янське свято

Яке сьогодні свято. 18 травня 2020 року відзначається день Орини Розсадниці. Це давньослов'янське свято. На Орину у східних слов'ян відбувалася висадка розсади на грядках. Всі народні прикмети 18 травня, а також що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче.

У східних слов'ян вважалося, що з цього дня пора висаджувати городні грядки капустяну розсаду. Ще напередодні ввечері "на Палагею", досвідчені городниці виносили на городи надтріснутий горщик клали у нього висмикнуту поблизу з коренем кропиву і ставили горщик догори дном на саму середину середньої гряди. Це робилося для огорожі городу від нападів ворожої, "зависливої", сили, щоб "їла вона — проклята — одну пекучу кропиву, щоб не доторкалася ні до чого вирощеного працею праведною".

Також клали на грядку з капустяною розсадою великий камінь і накривали його білою хусткою. Вважалося, що це сприяє тому, щоб капуста була біла, як хустка, і велика, і міцна як камінь. У капустяні грядки встромляли старий віник, щоб захистити їх від пристріту, від черв'яків. Заборонялося садити капусту жінкам під час менструації — капуста не вродить.

Також 18 травня Орини святкують іменини.

Народні прикмети на 18 травня

  • Птахи перестали щебетати – чекайте грозу та дощ.
  • Негода у цей день – буде урожай на хліб.
  • Йде дощ з перервами – чекайте погіршення погоди.
  • Великі хмари рухаються з Півдня на Північ – буде дощ найближчим часом.

Що можна робити сьогодні

  1. Рекомендується в цей день завершити всі заплановані раніше справи.

Що не можна робити в цей день

  1. В цей день не можна нікому нічого давати, через те, що в будинок може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з хати, то родина втратить спокій.
  2. Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не надто вдалим для стрижки. Відтермінуйте похід до перукаря на інший день.

Нагадаємо, раніше ми писали, як називати дітей у 2020 році за церковним календарем, щоб діти росли здоровими та щасливими.

Автор: Ірина Мельник

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