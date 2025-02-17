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До 16 градусов мороза. Синоптики дали прогноз погоды в Киеве и области на завтра

Киев, Понедельник 17 февраля 2025 15:46
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До 16 градусов мороза. Синоптики дали прогноз погоды в Киеве и области на завтра Фото: погода в Киеве на 18 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Киеве и области завтра, 18 февраля, ожидается морозной - до -16 градусов ночью. Осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укргидрометцентра" в Facebook.

Температура воздуха в Киевской области днем составит 1-6 градусов мороза, а ночью - 11-16 градусов. В Киеве днем температура будет на уровне 2-4 градусов мороза, а ночью снизится до 11-13 градусов.

Прогнозируется переменная облачность и ветер переменных направлений - 3-8 м/с. На дорогах местами гололедица.

Напомним, что согласно прогнозам, на этой неделе в Украине температура опустится до рекордных -18 градусов. В большинство регионов вернется сухая погода. Во вторник, 18 февраля, в Украине прогнозируют отсутствие осадков. Максимально ночная температура опустится до 18 градусов мороза в Харьковской области. Холоднее всего днем будет в Харьковской и в Сумской областях, до 8 градусов мороза. "Теплее всего" ночью будет в Крыму, до -5 мороза, а днем - в Крыму и Одесской области - максимально до -3 градусов.

Отметим, сегодня, 17 февраля, Киев засыпало снегом, на дорогах местами образовались пробки. К уборке снега в столице привлекли более 237 единиц техники. Колонны спецтехники работали на основных магистралях столицы, мостах через р. Днепр. Далее очищали от снега второстепенные улицы и возле малоэтажной застройки. Также от снега очищали придомовые территории. К уборке снега и противогололедной обработке привлекли 65 единиц техники и 557 работников. На дорогах Киева объявлен І уровень опасности, желтый.

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