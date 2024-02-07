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До +16, но местами дождь со снегом. Синоптик рассказала, где ждать осадки сегодня

Фото: синоптик рассказала, где ждать осадки сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Температура сегодня, 7 февраля, в Украине поднимется до рекордных +16 градусов. Правда, осадки - дождь со снегом - не оминут некоторые регионы страны, в том числе и в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"7 февраля в Украине будет очень тепло. Ожидается в течение дня +6...+12 градусов, на юге и юго-западе +10....+16 градусов!" - рассказала она.

В то же время, по словам синоптика, атмосферный фронт "черкнет" западные и северные области.

"Там пройдут небольшие дожди, вечером возможно с мокрым снегом", - констатировала Диденко.

Ветер, по ее данным, будет "в своем репертуаре" - юго-западном и западном направлениях, 7-12 м/с, кое-где сильные порывы до 15-20 м/с.

В Киеве также будет тепло, температура "прыгнет" до +7...+9 градусов. Правда, облачно и ветрено, небольшой дождь.

Погода в Украине

Как сообщало РБК-Украина, на 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.

Кроме того, в Киеве обновлен рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха. Это первый температурный рекорд в столице этого года.

При этом, в ближайшее время воздух из Средиземного моря повлечет за собой повышение температуры Украины до 15-16 градусов. Теплая погода сохранится до середины месяца.

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Погода в Украине