ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

151 день війни в Україні: оновлена мапа бойових дій на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Неділя 24 липня 2022 15:59
151 день війни в Україні: оновлена мапа бойових дій на сьогодні Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові продовжують спроби наступу на Донбасі та на Харківському напрямку. При цьому ЗСУ продовжує наступальні дії в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс liveuamap.

151 день війни в Україні: оновлена мапа бойових дій на сьогодні

Так, за даними карти, у Костянтинівці та Бахмуті Донецької області внаслідок обстрілів росіян зруйновані школи.

До того ж російські військові за останню добу з різних напрямків вели штурмові дії з метою захоплення території Вуглегірської ТЕС. Але всі спроби штурмів були відбиті українськими військовими.

Як повідомлялось, ЗСУ за минулу добу ліквідували 280 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 520 військових.

Нагадаємо, українська армія взяла під свій контроль два населені пункти Херсонської області, один з них - частково. ЗСУ розмістилися так, що окупанти опинилися в оточенні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
В ООН відхрестилися від коментаря свого "представника" щодо Одеси, - МЗС
В ООН відхрестилися від коментаря свого "представника" щодо Одеси, - МЗС
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років