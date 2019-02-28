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Ліцензії на Європейські ігри-2019 здобули 126 українських спортсменів

Новини » Спорт    28.02.2019 - 14:23
Ліцензії на Європейські ігри-2019 здобули 126 українських спортсменів
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/Minsk2019BY)

Наразі ще тривають кваліфікаційні змагання

Станом на 28 лютого ліцензії на II Європейські ігри-2019 вже здобули 126 українських спортсменів. Про це повідомляє Національний Олімпійський комітет України.

Зазначається, що наразі ще тривають кваліфікаційні змагання, а з ними й  боротьба за право виступу на престижному форум.

Але вже гарантовано наші спортсмени будуть представлені в таких видах спорту: баскетбол 3x3, бокс, веслування на байдарках і каное, велосипедний спорт шосе, художня гімнастика, легка атлетика, пляжний футбол, самбо, стрільба з лука, стендова стрільба, кульова стрільба,  стрибки на батуті та спортивна акробатика.

ІІ Європейські ігри відбудуться з 21 до 30 червня в Мінську (Білорусь), де буде розіграно більше ніж 200 комплектів медалей. Понад 4000 атлетів з 50 країн змагатимуться у 15 видах спорту (23 дисциплінах). Крім медалей, спортсмени також розіграють олімпійські ліцензії на Токіо-2020.

Європейські ігри започатковано в 2015 році. Змагання проводяться раз на 4 роки, за рік до проведення Олімпійських ігор.

Першою господаркою Ігор стала азербайджанська столиця - Баку, де збірна України завоювала 46 нагород.

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