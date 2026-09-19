15 украинцев смогли вырваться из оккупации, - Лубинец

Среди тех, кому удалось выехать с временно оккупированных территорий - 96-летняя жительница села Железный Порт в Херсонской области, а также ее дочь и зять.

По словам Лубинца, они оставались в условиях постоянных обстрелов, перебоев с электроснабжением и нехватки продуктов.

Более того, указано, что пожилая женщина нуждалась в постоянном уходе, а ее зять передвигался с помощью аппарата Илизарова, поэтому самостоятельно преодолеть путь к безопасной территории семья не могла.

Их уже ждал внук. Теперь семья находится в безопасности, а мужчина наконец-то смог воссоединиться с родными и лично заботиться о них.

Еще одна история - о 74-летнем мужчине из Каховки. Он годами не покидал оккупированную территорию, поскольку боялся, что его выезд может повредить сыну, который находился в плену. После освобождения сына в 2025 году мужчина наконец-то решился уехать.

Однако в тот момент его состояние здоровья значительно ухудшилось. Мужчина перенес тяжелый инсульт, в результате которого имеет частичный паралич правой стороны, а также воспаление нижнечелюстной железы. В настоящее время он находится под наблюдением медиков. Ему помогают восстановить документы и стабилизировать состояние здоровья. Впереди мужчину ждет встреча с родными, которой он ждал много лет.

"Для части людей возвращение начинается без документов - они были потеряны или уже просрочены. В оккупации даже украинский паспорт, который должен быть просто документом, может стать причиной новых трудностей", - подчеркнул Лубинец.

На этом фоне омбудсман выразил благодарность Международному комитету Красного Креста, МБФ "Каритас Украины", представителям государственных органов, гуманитарным организациям, медикам, социальным работникам и всем специалистам, помогающим возвращать наших граждан.

"Работа продолжается - ради тех, кто вернулся и тех, кто еще ждет возможности вернуться домой", - подытожил Лубинец.