15 тысяч долларов с человека. Под Днепром раскрыли схему вывоза уклонистов за границу

По данным следствия, двое жителей Кривого Рога организовали схему незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, которым ограничен выезд во время военного положения в Украине.

"За 15 тысяч долларов подозреваемые обещали изготовить документы, которые позволили бы трем гражданам призывного возраста беспрепятственно пересечь госграницу как волонтерам", - говорится в сообщении.

Они также обещали повлиять на должностных лиц для внесения данных о военнообязанных в систему "Шлях". Мужчины задержаны после получения денег.

При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры сообщено о подозрении двум гражданам по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).