RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

По 15 "Шахедов" в одну точку. Как изменилась тактика ударов по энергетике Украины

Фото: РФ систематически атакуют энергетическую инфраструктуру Украины (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Оксана Тесленко

Российские войска продолжают совершенствовать технологии применения ударных беспилотников и меняют тактику воздушных атак по энергетике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы в Telegram.

По его словам, Украина входит в зимний период под постоянными атаками российских войск. Ежедневно фиксируются удары по электростанциям, подстанциям, а также газовым и водным объектам.

В последнее время враг прицельно бьет по транспортной инфраструктуре, в частности по железнодорожным направлениям.

"Несмотря на это в течение последнего года объем работ по усилению защиты критических объектов превысили показатели всех предыдущих лет. В частности, работы проведены на 22 объектах", - рассказал Кулеба.

Атаки дронов по энергетике Украины

По словам Кулебы, враг ежедневно применяет до 15 дронов типа "Shahed", каждый из которых несет около 90 килограммов взрывчатки. Беспилотники атакуют одну и ту же цель - прицельно и координировано.

"Цель России - дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеять панику и создать образ внутреннего врага. Они будут делать все, чтобы мы остались без света, воды и отопления. Зима будет сложной, и мы должны к этому готовиться", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня Кабмин создал Координационный штаб защиты энергетики, а также принял ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.

Отметим из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских ударов в нескольких областях по распоряжению "Укрэнерго" введены аварийные отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаДрониЭнергетики