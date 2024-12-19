На границе фиксируется рост пассажиропотока из-за праздников: на какие КПП лучше не ехать

Накануне Рождества поток граждан на границе увеличился на 15%. В пунктах пропуска на Львовщине наблюдаются автомобильные очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Как отмечается, поток граждан преимущественно направлен на выезд, но отмечается рост и на въезд. Сейчас накопление автотранспорта наблюдается на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская". Вместе с тем, меньше загружены три другие КПП: "Смильница", "Грушев" и "Угринов".
Пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы. Кроме того, в ГПСУ отметили, что с 21 декабря за информацией об очередях на границе можно будет следить в телеграмм-канале ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что с 20 декабря на украино-польской границе заработает новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи". КПП будет работать для пассажирского и грузового транспорта. А вот пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.
Также мы писали о том, что нельзя везти в Польшу и на какие вещи действуют ограничения. В частности, под тотальным запретом оружие, химические и токсичные вещества, наркотические препараты, а также антиквариат и археологические находки без подтверждающих документов. С полным перечнем запрещенных товаров можно ознакомиться в метариале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.