На границе фиксируется рост пассажиропотока из-за праздников: на какие КПП лучше не ехать

Как отмечается, поток граждан преимущественно направлен на выезд, но отмечается рост и на въезд. Сейчас накопление автотранспорта наблюдается на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская". Вместе с тем, меньше загружены три другие КПП: "Смильница", "Грушев" и "Угринов".

Пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы. Кроме того, в ГПСУ отметили, что с 21 декабря за информацией об очередях на границе можно будет следить в телеграмм-канале ведомства.