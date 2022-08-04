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Вже 142 тисячі українців отримали допомогу від гумпроекту "Рятуємо життя"

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Четвер 04 серпня 2022 12:28
Вже 142 тисячі українців отримали допомогу від гумпроекту "Рятуємо життя" Фото: Вже 142 тисячі українців отримали допомогу від гумпроекту "Рятуємо життя" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Вже 142 тисячі українців отримали допомогу від гуманітарного проекту "Рятуємо життя" - продукти, засоби гігієни та медикаменти. ЇЇ розподіляють серед найбільш вразливих категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу проекту.

Пакунки з продуктами доставляють навіть у небезпечні регіони - наприклад, у прифронтову Авдіївку, де через обстріли мешканці громади вимушені переховуватися в укриттях.

Всього гумпроект "Рятуємо життя" відправив вже майже 3,5 тис. тонн допомоги. Найбільше - до прифронтових міст, які прийняли десятки тисяч вимушених переселенців - Запоріжжя (1,331 тис. тон) та Кривий Ріг (1,023 тис. тонн).

Як відомо, гуманітарний проект "Рятуємо життя" спільно з партнерами реалізує Метінвест і Група ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Фонд також підписав меморандум про співпрацю з Agritrade Ukraine, що виступає Координаційним центром Федерального міністерства продовольства й сільського господарства Німеччини. У межах угоди планується надходження 200 тонн харчових продуктів і предметів першої потреби щомісячно.

В рамках проекту "Сталевий фронт" група "Метінвест" від початку війни направила понад 1,7 млрд грн на потреби армії, підтримання національної економіки та допомогу мирним жителям.

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