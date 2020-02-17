До +14 на заході та -8 на сході: прогноз на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 17 лютого, відзначиться суттєвим потеплінням на заході та півдні, а також нічними заморозками на сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні у західних областях очікується до +10...+14 градусів вище нуля, у південних та центральних термометри покажуть від +6 до +9 градусів, а на сходу та півночі - від +3 до +7. Опадів сьогодні не прогнозують.

Уночі в східних областях прогнозують до -3...-8 градусів морозу. На решті території країни вночі температура коливатиметься від +4 до -3.

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні вдень прогнозують температуру повітря від +7 до +9 градусів. Вночі термометри покажуть до -1 градуса. Очікується південно-західний вітер, 7-12 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень. Прогнозувалося потепління на більшості території України, однак короткотривале. Вже в середині тижня країну охоплять дощі, та прийде похолодання.

Також РБК-Україна писало, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.