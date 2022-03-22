14% території України потребує розмінування

Асоціація саперів України заявила, що на 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети. Всі ці території надалі підлягають розмінуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Асоціації саперів України.

Підрахунки проводилися за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення спільно з оператором протимінної діяльності Demining Solutions. Площа території України становить 603,7 тис. кв. км. І близько 14% з них станом на 21 березня підлягають розмінуванню.

За даними мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, протягом минулого тижня тільки в Києві та Київській області сапери знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів.