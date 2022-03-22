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14% території України потребує розмінування

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 05:56
14% території України потребує розмінування Застряглий в машині снаряд (Фото: objectiv.tv)
Автор: Константин Широкун

Асоціація саперів України заявила, що на 82,5 тис.кв. км території України є вибухонебезпечні предмети. Всі ці території надалі підлягають розмінуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Асоціації саперів України.

Підрахунки проводилися за допомогою геоінформаційного програмного забезпечення спільно з оператором протимінної діяльності Demining Solutions. Площа території України становить 603,7 тис. кв. км. І близько 14% з них станом на 21 березня підлягають розмінуванню.

За даними мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, протягом минулого тижня тільки в Києві та Київській області сапери знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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