До +13 днем, но местами осадки: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 10 марта будет местами с осадками. На востоке страны ожидается мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Днем на Закарпатье возможен небольшой дождь. В восточных и северо-восточных областях, а также в Карпатах прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет:
В столице сегодня тоже переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Столбики термометров в Киеве днем покажут +5 +7 градусов, а ночью от 0 до -2.
Ранее синоптики рассказали, какой будет в Украине первый месяц весны.
Напомним, Карпаты 7 марта замело снегом, спасатели показали фото из высокогорья.
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