На 13:00 явка на місцевих виборах майже 11%, - ЦВК

В Україні на другому турі місцевих виборів явка становила 10,78%. Найбільша явка - в Українці.

Про це повідомляє Центрвиборчком.

На 13:00 бюлетені отримали 170 569 осіб. Найбільше - в Українці Київської області, де на той момент на виборах міського голови проголосували 15,38%. Пасивніше всіх голосували в Сумах - 6,92% виборців відвідали дільниці.

Нагадаємо, сьогодні другий тур проходить на виборах мерів у Кам'янці-Подільському, Кіровограді, Луцьку, Одесі, Сумах, Українці та Херсоні.

Зазначимо, що в Одесі в день голосування на місцевих виборах повідомили про замінування будівлі, в якому знаходиться виборча комісія. Поліція перевіряє інформацію.

Нагадаємо, що у Краматорську на виборчій дільниці №141042 спостерігачі Комітету виборців України зафіксували можливу "карусель" на місцевих виборах. Один з виборців після голосування демонстрував телефон іншій людині, який прийшов з ним до ділянки, але не голосував.

Також повідомлялося, що спостерігачі громадянської мережі ОПОРА повідомляли про ряд спроб з боку виборців проголосувати без паспорта, а також інші порушення виборчого процесу.