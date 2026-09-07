До 12 тысяч гривен в месяц: как родителям получить выплаты по программе "еЯсли"

По ее словам, на выплаты по программе уже направили около 600 млн. гривен.

Сколько выплачивают по программе "еЯсли"

Программа "еЯсли" стартовала 1 января 2026 года. Помощь назначается с месяца, наступающего после достижения ребенком одного года, и выплачивается до месяца, когда ребенку исполнится три года.

В 2026 году размер пособия составляет:

8 тысяч гривен в месяц ;

; 12 тысяч гривен в месяц для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Шемелинец объяснила, что родители, чьим детям по состоянию на 1 января уже исполнился год, могут получать выплату с этой даты, если подали заявление в течение шести месяцев.

Если родители вышли на работу позже, они также могут подать заявление в течение шести месяцев. В таком случае выплату начнут начислять с момента выхода на работу или с момента, когда ребенку исполнился год.

На что можно потратить деньги

Средства "еЯсли" имеют целевое назначение. Их можно использовать на услуги по уходу за ребенком, в частности:

услуги частных заведений дошкольного образования;

услуги физических лиц, официально предоставляющих услуги по уходу за детьми;

платные услуги государственных и коммунальных детсадов, в том числе питание, кружки, дополнительные занятия и дежурные группы.

По словам Шемелинец, спрос на использование этих средств значительный. Она также отметила, что деньги можно направлять на широкий перечень товаров для детей, в частности, детскую или семейную одежду, обувь, игрушки и спортивные товары.

Как получать "еЯсли" на "Дия.Карту"

С начала августа 2026 года помощь по уходу за ребенком до одного года и "еЯсли" можно получать на специальный счет "Забота о ребенке", открытый в рамках "Дия.Карты".

Открыть такую карту можно в приложении одного из банков-партнеров:

ПриватБанк;

Monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк кредит Днепр.

Также "Дия.Карту" можно открыть во время личного обращения в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАПа или к уполномоченному лицу территориальной общины.

Если карта уже открыта, специалист подтягивает ее к Единой информационной системе социальной сферы, после чего счет автоматически прилагается к заявлению.

Если карты нет, во время обращения нужно сообщить, в приложении какого банка вы хотите ее открыть. Специалист предоставит QR-код для выбранного банка, после чего карту можно открыть в банковском приложении.

При этом получать выплату можно и на другой специальный счет - в Ощадбанке, который открывает Пенсионный фонд.

Если человек уже получает "еЯсли" или пособие по уходу за ребенком до одного года, вторую выплату также можно получать на тот же специальный счет.

Для перехода на "Дия.Карту" повторно подавать заявление на помощь и документы не требуется. Достаточно лично обратиться в Пенсионный фонд, ЦНАП или уполномоченное лицо территориальной общины и подать заявление об изменении счета для выплаты.