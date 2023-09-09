До 12 лет за решеткой. Суд вынес приговор оккупантам, воевавшим под Мариуполем и Бахмутом

Суд Украины вынес приговор еще 5 боевикам террористической России. Оккупанты воевали против наших воинов под Мариуполем и Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Отмечается, что наши воины взяли в плен четырех боевиков во время боев в районах Бахмута и Авдеевки. Другого задержали во время выполнения им вражеских разведывательных задач в Запорожье.

"Один из злоумышленников получил 12 лет тюрьмы, остальные трое - 10 лет, еще один злоумышленник приговорен к 9 годам заключения", - пишет пресс-служба.

Среди преступников: