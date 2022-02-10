До +12. Потепління продовжується, а опади відступають: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 10 лютого в Україні продовжиться потепління, подекуди температура вдень сягне +12 градусів. При цьому мокрий сніг з дощем місцями очікується вночі, а вдень без істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі у західних та північних областях, вдень у східній частині - невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Хмари чергуватимуться із сонячними проясненнями.

Температура повітря становитиме:

у західних областях вдень +6 +11, вночі +2 +4 градуси;

на півночі країни +4 +8 градусів вдень, вночі 0 +3;

у східних областях вдень +3 +5, а вночі 0 -2 градуси;

на півдні країни +6 +12 градусів вдень, вночі 0 -2;

у центральних областях +4 +8 вдень, а вночі від -1 до +2 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі йтиме мокрий сніг з дощем. Вдень без істотних опадів. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах +6 +8 градусів, а вночі +1 +3. Хмарно з проясненнями, на дорогах місцями ожеледиця.