До +12. Потепління продовжується, а опади відступають: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 10 лютого в Україні продовжиться потепління, подекуди температура вдень сягне +12 градусів. При цьому мокрий сніг з дощем місцями очікується вночі, а вдень без істотних опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні вночі у західних та північних областях, вдень у східній частині - невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Хмари чергуватимуться із сонячними проясненнями.
Температура повітря становитиме:
- у західних областях вдень +6 +11, вночі +2 +4 градуси;
- на півночі країни +4 +8 градусів вдень, вночі 0 +3;
- у східних областях вдень +3 +5, а вночі 0 -2 градуси;
- на півдні країни +6 +12 градусів вдень, вночі 0 -2;
- у центральних областях +4 +8 вдень, а вночі від -1 до +2 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці вночі йтиме мокрий сніг з дощем. Вдень без істотних опадів. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах +6 +8 градусів, а вночі +1 +3. Хмарно з проясненнями, на дорогах місцями ожеледиця.
Нагадаємо, вчора в горах випало 70 см снігу, засипало одну високогірних метеостанцій - Плай.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні поточний тиждень почнеться з мокрого снігу, а завершиться потеплінням.