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До +12. Потепління продовжується, а опади відступають: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 06:00
До +12. Потепління продовжується, а опади відступають: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні продовжиться потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 лютого в Україні продовжиться потепління, подекуди температура вдень сягне +12 градусів. При цьому мокрий сніг з дощем місцями очікується вночі, а вдень без істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі у західних та північних областях, вдень у східній частині - невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Хмари чергуватимуться із сонячними проясненнями.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень +6 +11, вночі +2 +4 градуси;
  • на півночі країни +4 +8 градусів вдень, вночі 0 +3;
  • у східних областях вдень +3 +5, а вночі 0 -2 градуси;
  • на півдні країни +6 +12 градусів вдень, вночі 0 -2;
  • у центральних областях +4 +8 вдень, а вночі від -1 до +2 градусів.

До +12. Потепління продовжується, а опади відступають: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі йтиме мокрий сніг з дощем. Вдень без істотних опадів. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах +6 +8 градусів, а вночі +1 +3. Хмарно з проясненнями, на дорогах місцями ожеледиця.

До +12. Потепління продовжується, а опади відступають: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора в горах випало 70 см снігу, засипало одну високогірних метеостанцій - Плай.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні поточний тиждень почнеться з мокрого снігу, а завершиться потеплінням.

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