До 12 часов без света. Как долго продлятся жесткие графики отключений в Украине

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Атака на энергетику 28 ноября: что известно о последствиях

Ночью и утром 28 ноября россияне нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками. По информации Воздушных сил, всего запущено 97 дронов и 91 ракет, сбить удалось 76 ракет и 35 "шахедов" (у остальных БПЛА статус "локационно потерянные").

Одиннадцатая с начала года массированная атака была направлена против объектов энергетики.

"В нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами и по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", - отреагировал президент Владимир Зеленский.

Атака проводилась на энергетические объекты по всей Украине. В связи с этим оператор передачи "Укрэнерго" вводил экстренные отключения. По словам гендиректора компании YASNO (обслуживает потребителей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях) Сергея Коваленко, ситуация была настолько сложная, что, по предварительным прогнозам, аварийные отключения могли продлиться до 20:00.

В результате атаки есть повреждения в 14 регионах. Обошлось без погибших, один человек пострадал в Одесской области. По данным ГСЧС, повреждена инфраструктура в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Что касается конкретно энергетики, то, как сообщили в "Укрэнерго", повреждены объекты сразу в нескольких регионах. Как только миновала угроза повторных прилетов, спасатели и ремонтные бригады приступили к устранению последствий.

Без света остаются сотни тысяч украинцев. В частности, свыше полумиллиона только во Львовской, более 200 тысяч в Винницкой областях, а в Ровенской на утро были обесточены почти 700 населенных пунктов.

Подробнее читайте в материале "Под ударом энергетика: что известно о последствиях массированного обстрела Украины".

На данный момент оценить масштаб разрушений сложно. Как и то, какие именно объекты атаковал противник - генерацию или системы распределения, отмечает директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Скорее всего, удар был комплексный. Пока рано говорить о последствиях, но объем введенных превентивных мер говорит о серьезности угрозы, которая была утром и ночью", - рассказал он РБК-Украина.

Отметим, как сообщили в Воздушных силах, были прилеты по электрическим подстанциям. Всего же зафиксировано 12 попаданий, в основном по объектам топливно-энергетического сектора. Компания "Нафтогаз Украины" также сообщила об атаке на свои объекты.

Тем временем, предварительный прогноз об аварийных отключениях до 20:00 не сбылся и уже ближе к полудню их отменили. Все потребители в Украине вернулись к графикам почасовых отключений света. Которые по понятным причинам гораздо жестче чем те, которые действовали до атаки 28 ноября.

Сколько продлятся жесткие графики отключения света

Согласно обновленным графикам, света может не быть большую часть дня. Например, в Киеве в некоторых очередях действуют отключения от 7 до 12 часов. Похожая ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Не более трех часов подряд будут отключать потребителей в Тернопольской области, но в общей сложности сегодня света не будет по 7-8 часов. Также по 6-8 часов с перерывами света не будет во Львовской, Черкасской, Закарпатской и большинстве других областей Украины. Немного лучше ситуация в Житомирской области, где потребителей будут отключать всего на 2-4 часа с перерывами.

При этом ситуация динамична, поэтому время отключения и объем ограничений в течение дня еще может измениться. Вся актуальная информация и обновленные графики указаны на ресурсах облэнерго - на веб-сайтах, страничках в Facebook и в Telegram-каналах.

Отдельно в "Укрэнерго" просят украинцев не пользоваться мощными приборами с 15:00 до 22:00. А также экономить электроэнергию.

До конца дня в Украине будут применяться три очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Это означает, что может быть до 12 часов без света в сутки.

Отметим, сегодня сообщалось об атаке на два энергетических объекта во Львовской области, что может привести к длительным жестким отключениям света в этом регионе. По состоянию на 12:00 там полностью обесточены были почти 400 населенных пунктов и еще около тысячи - частично. "Я думаю, ближайшие дни, если не недели, нам придется жить в достаточно жестких графиках электроснабжения", - заявил первый замглавы областной администрации Андрей Годык.

Пока не ясно, действительно ли Львовская область и вся Украина долго будут на жестких графиках, объясняет Геннадий Рябцев.

"Дело в том, что сейчас заявления руководителей администраций основаны не на результатах оценки повреждений, мониторинга и каких-то прогнозах. Это скорее эмоциональная реакция. Вряд ли сейчас кто-то из них знает, что будет на самом деле. Здесь очередь за энергетиками, которые должны оценить последствия повреждений, обобщить их и смоделировать ситуацию на ближайшие дни", - отметил эксперт.

Однако, как показывает опыт, чтобы стабилизировать энергосистему, нужно от недели до двух.

"Поэтому вполне вероятно, что в ближайшие недели ограничения будут жестче. Насколько жестче, станет ясно после выяснения последствий ударов", - сказал он.

Массированная атака 28 ноября стала второй за последние две недели. Несмотря на это Рябцев не спешит с выводами о тенденции на ухудшение. "Не думаю, что здесь какая-то тенденция наблюдается. По крайней мере сейчас. Всем было известно, что россияне не ограничатся одним или двумя ударами по энергосистеме", - добавил он.

При подготовке текста использовались: информация Воздушных сил Украины, ГСЧС, "Укрэнерго", начальников областных администраций, региональных операторов системы передачи, комментарий директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева.