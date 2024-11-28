До 12 часов без света. Как долго продлятся жесткие графики отключений в Украине

Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по украинской энергетике. Сотни тысяч украинцев остаются без света и, как минимум, до конца дня будут действовать жесткие графики отключений.
РБК-Украина рассказывает о ситуации, графиках и о том, как долго продлятся жесткие ограничения.
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Ночью и утром 28 ноября россияне нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками. По информации Воздушных сил, всего запущено 97 дронов и 91 ракет, сбить удалось 76 ракет и 35 "шахедов" (у остальных БПЛА статус "локационно потерянные").
Одиннадцатая с начала года массированная атака была направлена против объектов энергетики.
"В нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами и по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", - отреагировал президент Владимир Зеленский.
Атака проводилась на энергетические объекты по всей Украине. В связи с этим оператор передачи "Укрэнерго" вводил экстренные отключения. По словам гендиректора компании YASNO (обслуживает потребителей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях) Сергея Коваленко, ситуация была настолько сложная, что, по предварительным прогнозам, аварийные отключения могли продлиться до 20:00.
В результате атаки есть повреждения в 14 регионах. Обошлось без погибших, один человек пострадал в Одесской области. По данным ГСЧС, повреждена инфраструктура в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.
Что касается конкретно энергетики, то, как сообщили в "Укрэнерго", повреждены объекты сразу в нескольких регионах. Как только миновала угроза повторных прилетов, спасатели и ремонтные бригады приступили к устранению последствий.
Без света остаются сотни тысяч украинцев. В частности, свыше полумиллиона только во Львовской, более 200 тысяч в Винницкой областях, а в Ровенской на утро были обесточены почти 700 населенных пунктов.
Подробнее читайте в материале "Под ударом энергетика: что известно о последствиях массированного обстрела Украины".
На данный момент оценить масштаб разрушений сложно. Как и то, какие именно объекты атаковал противник - генерацию или системы распределения, отмечает директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
"Скорее всего, удар был комплексный. Пока рано говорить о последствиях, но объем введенных превентивных мер говорит о серьезности угрозы, которая была утром и ночью", - рассказал он РБК-Украина.
Отметим, как сообщили в Воздушных силах, были прилеты по электрическим подстанциям. Всего же зафиксировано 12 попаданий, в основном по объектам топливно-энергетического сектора. Компания "Нафтогаз Украины" также сообщила об атаке на свои объекты.
Тем временем, предварительный прогноз об аварийных отключениях до 20:00 не сбылся и уже ближе к полудню их отменили. Все потребители в Украине вернулись к графикам почасовых отключений света. Которые по понятным причинам гораздо жестче чем те, которые действовали до атаки 28 ноября.
Согласно обновленным графикам, света может не быть большую часть дня. Например, в Киеве в некоторых очередях действуют отключения от 7 до 12 часов. Похожая ситуация в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Не более трех часов подряд будут отключать потребителей в Тернопольской области, но в общей сложности сегодня света не будет по 7-8 часов. Также по 6-8 часов с перерывами света не будет во Львовской, Черкасской, Закарпатской и большинстве других областей Украины. Немного лучше ситуация в Житомирской области, где потребителей будут отключать всего на 2-4 часа с перерывами.
При этом ситуация динамична, поэтому время отключения и объем ограничений в течение дня еще может измениться. Вся актуальная информация и обновленные графики указаны на ресурсах облэнерго - на веб-сайтах, страничках в Facebook и в Telegram-каналах.
Отдельно в "Укрэнерго" просят украинцев не пользоваться мощными приборами с 15:00 до 22:00. А также экономить электроэнергию.
До конца дня в Украине будут применяться три очереди отключений бытовых потребителей одновременно. Это означает, что может быть до 12 часов без света в сутки.
Отметим, сегодня сообщалось об атаке на два энергетических объекта во Львовской области, что может привести к длительным жестким отключениям света в этом регионе. По состоянию на 12:00 там полностью обесточены были почти 400 населенных пунктов и еще около тысячи - частично. "Я думаю, ближайшие дни, если не недели, нам придется жить в достаточно жестких графиках электроснабжения", - заявил первый замглавы областной администрации Андрей Годык.
Пока не ясно, действительно ли Львовская область и вся Украина долго будут на жестких графиках, объясняет Геннадий Рябцев.
"Дело в том, что сейчас заявления руководителей администраций основаны не на результатах оценки повреждений, мониторинга и каких-то прогнозах. Это скорее эмоциональная реакция. Вряд ли сейчас кто-то из них знает, что будет на самом деле. Здесь очередь за энергетиками, которые должны оценить последствия повреждений, обобщить их и смоделировать ситуацию на ближайшие дни", - отметил эксперт.
Однако, как показывает опыт, чтобы стабилизировать энергосистему, нужно от недели до двух.
"Поэтому вполне вероятно, что в ближайшие недели ограничения будут жестче. Насколько жестче, станет ясно после выяснения последствий ударов", - сказал он.
Массированная атака 28 ноября стала второй за последние две недели. Несмотря на это Рябцев не спешит с выводами о тенденции на ухудшение. "Не думаю, что здесь какая-то тенденция наблюдается. По крайней мере сейчас. Всем было известно, что россияне не ограничатся одним или двумя ударами по энергосистеме", - добавил он.
При подготовке текста использовались: информация Воздушных сил Украины, ГСЧС, "Укрэнерго", начальников областных администраций, региональных операторов системы передачи, комментарий директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева.
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