До -11 мороза и небольшие осадки. Синоптики рассказали о погоде в последний день недели
Сегодня, 29 января, в Украине местами ожидаются небольшие осадки - снег с дождем, на дорогах - гололедица. Столбики термометра опустятся до отметки в 11 мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
В южной части и восточных областях небольшой снег, днем с дождем, местами гололедица, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков.
Ветер
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха
Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток 6-11 мороза.
Как сообщалось, в субботу, 28 января, в соцсетях распространилась информация, что якобы Киев может затопить. Синоптики объяснили, действительно ли это возможно.
Напомним, в феврале средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.
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