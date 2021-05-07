З 11 травня у Дніпрі школи і дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі

З 11 травня у Дніпрі заклади загальної середньої та дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі. У позашкільних навчальних закладах усіх типів і профілів продовжуватиметься обмеження доступу батьків і відвідувачів.
Відповідні рішення 7 травня ухвалила спеціальна комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня.
Зазначається також, що у місті до 20 травня діятимуть карантинні обмеження у перевезенні пільгових пасажирів у громадському транспорті: для них безкоштовний проїзд щоденно лише з 10:00 до 15:00.
Згадані заходи спрямовані на запобігання поширенню на території Дніпра COVID-19.
Нагадаємо, раніше міська влада Дніпра прийняли рішення про введення в місті жорсткого карантину. Карантинні обмеження почали діяти з 25 березня.