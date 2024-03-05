До -11 градусов со снегом: в Украину надвигается длительное похолодание

Погода в Украине 6 марта

Температура воздуха в течение дня не превысит +1+5 градусов.

Только в Закарпатье и в южной части страны будет теплее, +8+12 градусов.

Ночью от +3 до -3 градусов.

В то же время, ожидается дождь и мокрый снег, которые пройдут в западных областях, а также ночью и утром на севере Украины (кроме Сумской области).

На остальной территории - в центральной части, на востоке и юге, осадки маловероятны.

Как отмечает синоптик, похолодание в Украине будет продолжительным и продлится до 16 марта.

Погода в Киеве 6 марта

В Киеве завтра ожидается похолодание - в течение дня +1+3 градуса.

Также будет наблюдаться порывистый северо-восточный ветер.

В ближайшую ночь и завтра утром есть вероятность мокрого снега.

Днем 6 марта в столице - без осадков.