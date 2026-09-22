11 депутатов могут лишиться мандатов в Одессе: "Доверяй делам" приняла решение после вердикта суда

По его словам, в минувшие выходные партия провела очередное собрание, на котором приняла соответствующее решение.

"Партия должна работать как единая команда. Если кто-то не выполняет взятые на себя обязательства, мы имеем законное право обновлять состав депутатского корпуса и давать возможность работать тем, кто готов работать на благо Одессы и области", - заявил Этнарович.

Он также сообщил, что процесс отзыва депутатов обжаловался в судах, из-за чего процедура замещения мандатов была заблокирована.

21 сентября апелляционный суд принял решение, устраняющее эти препятствия и позволяющее продолжить процедуру в соответствии с законодательством.

Отдельно Этнарович обратился к секретарю Одесского городского совета, исполняющему обязанности городского головы Игорю Ковалю.

"Мы всегда выступали за конструктивную и результативную работу депутатского корпуса. В преддверии предыдущего заседания мы четко объясняли свою позицию и причины, по которым не могли участвовать в голосовании. Для нас принципиально важно, чтобы депутатский корпус работал в законном поле, а решения городского совета были юридически защищены", - подчеркнул он.

По словам руководителя фракции "Доверяй делам", после устранения юридических препятствий необходимо как можно быстрее вернуться к полноценной работе городского совета.

"Мы настаиваем на созыве сессии городского совета в кратчайшие сроки. В Одессе есть много важных вопросов, которые нуждаются в решениях. Город должен работать, а депутатский корпус - выполнять свою работу перед одесситами", - подытожил Этнарович.