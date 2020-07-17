108,7 млн грн податків, 6314 тонн продукції: виробник трубопроводів TPBS підвів підсумки трирічного циклу після перезапуску

За три роки діяльності компанія-виробник трубопроводів для атомної та теплової генерації TPBS (ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн») налагодила стабільне виробництво та вийшла на ринок Близького Сходу.

Створивши підприємство в кінці 2016 на базі збанкрутілого ПрАТ «ТММ-Енергобуд», нові власники та менеджмент протягом 2017-2019 суттєво підвищили ефективність та вивели середню заробітну плату на один з найвищих рівнів у Харкові та Харківській області, збільшивши її на 69% (із 10 422 грн 2017 року до 17 640 грн 2020 року).

У 2014—2016 роках через борги попередніх власників підприємство фактично зупинилося, активи компанії були арештовані банками, а працівники не отримували заробітної плати протягом восьми місяців. Нові акціонери придбали активи через участь у державній системі електронних торгів, погасили заборгованість перед працівниками, зберегли ключову робочу та інженерну команду та оптимізували робочі процеси. Наразі в компанії працює 400 спеціалістів, генеральним директором з першого дня роботи нового підприємства став Тимур Салуха.

Після перезапуску виробництва за 3 роки виготовлено 6314 тонн трубопроводів, з яких більше 90% — на експорт. Продукцію поставлено на 46 об’єктів енергетики в Україні, Білорусі, Болгарії, Індії, Бангладеш та інших країнах.

TPBS сьогодні – один з найкращих роботодавців у регіоні, що дотримується стандартів охорони праці, є соціально відповідальним бізнесом і засновником благодійного фонду «Процвітання». За весь період діяльності компанія сплатила 108,7 млн грн до державних і місцевих бюджетів (близько 30 млн грн щорічно).

Один з нових напрямків діяльності компанії — вихід на нафтогазовий ринок Близького Сходу завдяки успішному проходженню аудиту Qatar Petroleum (державної нафтової компанії Катару), а також підписанню першого контракту з компанією SNOC (Об’єднані Арабські Емірати). Це дало змогу TPBS увійти до вузького кола українських компаній, що постачають високотехнологічну продукцію з доданою вартістю до країн Близького Сходу.

Довідка про TPBS

TPBS (ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн») — найбільший в Україні виробник та експортер високотехнологічних трубопроводів для об’єктів атомної та теплової генерації з підвищеними вимогами до якості. Компанія постачає продукцію в Білорусь, Болгарію, Індію, Бангладеш та інші країни. На підприємствах компанії працює понад 400 спеціалістів. Акціонери компанії — В’ячеслав Еркес (Україна), Анар Коробовська (Казахстан). Торговий знак TPBS зареєстровано 25 жовтня 2018 року для просування компанії та української продукції на міжнародних ринках.

TPBS відзначена українськими, європейськими та міжнародними сертифікатами, серед яких:

AD 2000 / EN ISO 3834 (європейська сертифікація технології зварювання);

ASME B31.1 (американська сертифікація на постачання обладнання для енергетики);

TAEK (сертифікат агенції з ядерної енергетики Туреччини);

ISO 17025 (власна незалежна професійна лабораторія контролю якості на виробництві);

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

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