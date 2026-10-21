1000 долларов за 45 500 грн: курс валют в банках и обменниках на 21 октября

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, 21 октября обменники покупают доллар в среднем по 45,10 грн – на 4 копейки дороже, чем 20 октября. Курс продажи американской валюты также вырос – на 3 копейки, до 45,25 грн.

Евро в обменниках покупают по 50,90 грн – на 10 копеек дороже, чем в преддверии. Курс продажи европейской валюты повысился на 10 копеек – до 51,10 грн.

Фото: курс валют в обменниках 21 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях продают по 45,20 грн – на 5 копеек дешевле, чем 20 октября. Для карт курс продажи не изменился и составляет 45,24 грн. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,60 грн, а для карт – по 44,75 грн. Оба курса покупки снизились на 5 копеек.

Евро в отделениях ПриватБанка продают по 50,90 грн – на 10 копеек дешевле предыдущего рабочего дня. Для карт курс продаж остался на уровне 51,02 грн. Банк покупает евро в отделениях по 49,90 грн – на 10 копеек дешевле, чем накануне. Для карт курс покупки снизился на 9 копеек – до 50,23 грн.

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' продают по 45,30 грн – на 5 копеек дороже, чем 20 октября. Для карт курс продажи вырос на 5 копеек – до 45,50 грн. Банк покупает доллар в приложении по 44,95 грн, а для карт – по 44,90 грн. Оба курса покупки повысились на 5 копеек.

Евро в ''Мобильном Ощаде'' продают по 50,90 грн, а для карт – по 51,05 грн. Оба курса остались без изменений по сравнению с предыдущим рабочим днем. Также не изменились курсы покупки: 50,30 грн в приложении и 50,20 грн для карт.

В ''ПУМБ'' доллар в наличном обмене продают по 45,40 грн, а покупают по 44,80 грн. По коммерческому курсу банк покупает доллар по 44,90 грн. и продает по 45,40 грн. Все эти характеристики остались на уровне 20 октября.

Евро в наличном обмене ПУМБ продают по 51,00 грн., а покупают по 50,30 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем оба курса не изменились.

В Monobank доллар продают по 45,23 грн., а покупают по 44,83 грн. Курсы американской валюты остались неизменными по сравнению с 20 октября.

Евро в Monobank покупают по 50,30 грн – без изменений в день. В то же время курс продажи вырос на 2 копейки и составляет 51,01 грн.

Фото: курсы валют в банках 21 октября (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее всего купить валюту

Среди приведенных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает ПриватБанк в отделениях – 45,20 грн. Для карточек этого банка американская валюта стоит 45,24 грн, а в ''Мобильном Ощаде'' – 45,30 грн. В Monobank доллар продают по 45,23 грн, в ПУМБ – по 45,40 грн, а для карт Ощадбанка – по 45,50 грн.

Евро дешевле всего можно приобрести в отделениях ПриватБанка и в ''Мобильном Ощаде'' – по 50,90 грн. В ПУМБ при наличном обмене курс продаж составляет 51,00 грн, у Monobank – 51,01 грн. Для карт ПриватБанка евро стоит 51,02 грн, а для карт Ощадбанка – 51,05 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,95 грн. В ПУМБ по коммерческому курсу и в Ощадбанке для карт доллар покупают по 44,90 грн. У Monobank курс составляет 44,83 грн, у ПУМБ при наличном обмене – 44,80 грн. ПриватБанк покупает доллар по 44,75 грн. для карт и по 44,60 грн. в отделениях.

Евро выгоднее всего сдать в ''Мобильный Ощад'', ПУМБ при наличном обмене и Monobank – по 50,30 грн. В ПриватБанке для карт курс покупки составляет 50,23 грн, в Ощадбанке для карт – 50,20 грн, а в отделениях ПриватБанка – 49,90 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

ПриватБанк (в отделениях) – 45200 грн.

Monobank – 45 230 грн.

ПриватБанк (для карт) – 45 240 грн.

Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 45 300 грн.

ПУМБ (наличный обмен) – 45400 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 45400 грн.

Ощадбанк (для карт) – 45 500 грн.

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