1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией

1000 дней назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Происходивших за эти неполные три года событий хватило бы нескольким нациям на несколько эпох. И речь не только чисто о фронте.

Массовая миграция и миллионы беженцев, военные преступления россиян, ракетные обстрелы жилых районов, разрушение энергетики, закрытые границы, обмен пленными, жизнь в условиях военного положения, мобилизация, экологические катастрофы и разрушенные города. Это далеко не полный список событий, испытаний и адского давления, которые выпали на долю украинцев.

Редакция РБК-Украина вспоминает наиболее знаковые из них, вызвавшие публичный резонанс, повлиявшие на ход войны, заставившие мир открыть глаза и навсегда оставившие шрамы на украинской нации.

Трагические события последних 1000 дней уже давно растворились в потоке информационных поводов и стали рутиной для мира. Рутиной, с которой украинцам приходится сталкиваться каждый день и к которой, кажется, никогда не удастся привыкнуть. Мир пугался ужасов Бучанской резни и бомбардировки Мариуполя, но со временем перестал замечать чуть ли не ежедневные смерти детей и женщин от российских ракет и дронов в Одессе, Львове, Кривом Роге и других городах.

Несмотря на незатихающую войну, которая и дальше уносит жизни гражданских в тыловых городах и военных на фронте, мир начал уставать от украинской повестки дня. Западным СМИ стало все труднее "продавать" своей аудитории нашу "историю", передвигая новости из Украины как можно дальше от передовиц и замещая их более "актуальным" контентом.

После выборов в США многие поверили в скорый мир. Победа Дональда Трампа, возможно, несколько спешно сорвала с уст мировых лидеров слова "переговоры" и "конец войны". Сейчас эти ожидания идут вразрез с последними действиями россиян, которые продолжают давить на фронте, превращая целые города на Востоке в руины, и уничтожать энергетику и жилые дома в тылу. События последних 1000 дней служат лучшим напоминанием о том, какому злу противостоят украинцы и о какой опасности понемногу забывает остальной мир. Где-то мысленно, а где-то уже откровенно мечтая об усмирении агрессора любой ценой.

Российское вторжение в Украину

Примерно в 4 часа утра 24 февраля 2022 года, после того как Владимир Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции", несколько многотысячных группировок россиян перешли в наступление.

Вражеские войска вторглись в Киевскую и Черниговскую с территории ее сателлита – Беларуси, в Сумскую и Харьковскую области – с России. Параллельно несколько группировок выдвинулись из оккупированных частей Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Наступательные действия вражеских войск сопровождались регулярными массированными ракетными обстрелами аэродромов, позиций украинской ПВО, воинских частей, а также объектов гражданской инфраструктуры по всех областях нашей страны.

Переговоры в Беларуси

Уже спустя несколько дней после полномасштабного вторжения, в конце февраля-2022, украинская и российская делегации встретились для первых переговоров. Местом проведения стала Беларусь, сначала неподалеку от границы с Украиной, а потом – в Беловежской пуще уже рядом с Польшей. Как рассказывали РБК-Украина участники переговоров, представители страны-агрессора фактически предложили Украине согласиться на капитуляцию – и были очень удивлены тем, что наши делегаты совершенно не собирались этого делать. На ход войны эти переговоры никак не повлияли.

"Байрактары" и другие БПЛА

Впервые Украина начала применять турецкие беспилотники "Байрактар" еще до начала большой войны, во время боевых действий на Донбассе осенью 2021 года. Но в первые несколько недель полномасштабной войны они проявили себя максимально эффективно, став одним из самых известных видов вооружений, применяемых Украиной, одним из символов украинского сопротивления и помощи союзников.

Постепенно с появлением разных типов вооружения "Bayraktar" стал больше использоваться на фронте как наводчик и ретранслятор для меньших дронов.

Применение "Bayraktar" и те результаты, которые показывали турецкие БПЛА, по сути, дали понять, что дроны – это эффективный инструмент на современной войне. Украина запустила производство своих БПЛА разного типа – от разведывательных и ударных до дронов-камикадзе. Сегодня дроны широко применяются по всей линии фронта, а также за ее пределами – на российских территориях, атакуя НПЗ, заводы по производству оружия и аэродромы.

В то же время Россия также сделала акцент на БПЛА, но не ограничилась своими разработками. В 2022 году Москва закупила у Ирана первые БПЛА "Shahed-136". 12 сентября 2022 года украинские военные впервые сбили иранский дрон на Харьковщине. С тех пор Россия регулярно атакует Украину "шахедами".

Санкции против РФ

С первых дней большой войны страны Запада стали выводить антироссийские санкции, в ограниченном формате действовавшие еще с 2014 года, на новый уровень. Среди наиболее значимых мер – заморозка активов российского центробанка и прочие финансовые ограничения, вроде отключения системных российских банков от системы SWIFT, различные торговые ограничения, отказ от российских энергоресурсов, запрет на поставку технологий в РФ и так далее.

Всего против России было введено 14 пакетов санкций, но они так не смогли нанести агрессорам непоправимый ущерб. Главным образом из-за слишком медленного и поэтапного введения санкций, которые давали Москве возможность подготовиться и найти обходные пути. Пресечение санкционных лазеек и поиск новых активно продолжается все время большой войны.

Прорыв на Юге и полуосада Киева

Самым стремительное продвижение противника было на Юге. Буквально за пару недель оккупанты, по сути, проложили для себя сухопутный коридор из России в Крым. Они захватили большую часть Запорожской области, почти всю – Херсонскую область, включая город Херсон, создали окружение Мариуполя и подошли к Николаеву.

На Севере площадь захваченной территории была не настолько большая, однако противник оказался в первые недели вторжения близок к своей цели – заходу в Киев.

Ему удалось подойти к окраинам столицы с севера и запада, при этом взяв под контроль две важных трассы на Запад – Варшавскую и Житомирскую. Еще одна группировка войск просочилась к Киеву с северо-востока, рядом с Великой Дымеркой – с территории соседней Черниговской области.

Оккупанты уходят с Севера Украины

Перелом в битве за северные области, в частности – за столицу – произошел примерно в 15-20 числах марта. К тому времени продвижение россиян на Черниговщине и Сумщине, откуда они хотели прорваться к Броварам и Борисполю, остановилось.

И другая группировка оккупантов застопорилась на северных и западных окраинах столицы – в Дымере, В Ирпене, в Гостомеле, в Бородянке и Буче. За время контроля российских войск над этими населенными пунктами ими были совершены многочисленные зверские преступления против местного населения – убийства, пытки, побои, насилие.

Последней попыткой оккупантов прорваться в Киев стало село Мощун, откуда ВСУ выбивали противника с 19 по 21 марта. После этого Силам обороны удалось выбить противника с Макарова, Ирпеня и других окружающих населенных пунктов. Неся огромные потери и не имея надлежащего обеспечения, враг начал поспешно отступать со всей северных областей, что в Кремле потом подали как "жест доброй воли" на фоне переговоров в Стамбуле. Последние войска оккупантов вышли из Киевской области 2 апреля. В последующие дни они оставили Черниговскую и Сумскую области.

Переговоры в Стамбуле

С первых дней большой войны свое посредничество активно предлагала и Турция. В итоге в конце марта там прошли самые основательные переговоры между Украиной и РФ за все время большой войны, которые открывали потенциальную возможность как минимум для временного прекращения огня. Основным вопросом были гарантии безопасности для Украины и вывод российских войск, как минимум на рубежи 23 февраля-2022. Но в итоге ни до чего конкретного договориться так и не удалось, отход российских войск с севера Украины вскрыл подробности зверств, творимых оккупантами против мирного населения. И спустя несколько недель тема переговоров сама по себе сошла на нет.

Буча

После того как россияне начали отступать с Киевской области, весь мир увидел многочисленные доказательства того, какие зверства совершали российские войска за время оккупации Бучи. Тела убитых гражданских лежали прямо на улицах, в домах, по подвалах. Людей расстреливали, насиловали, пытали.

По подсчетам Офиса генпрокурора, в городе погибло 637 мирных жителя. Военные преступления, которые совершила Москва на подступах к Киеву, поменяли взгляд западного мира на российско-украинский конфликт и подтолкнули их к более активной военной помощи Украине.

Осада и потеря Мариуполя

К концу февраля 2022 года Мариуполь, где до большой войны проживало почти полмиллиона человек, был окружен. Россияне подошли к городу с Севера, с Востока, а потом – и с Запада (это группировка, которая прорвалась через Запорожскую область с Крыма).

Оборона города в полной осаде длилась 82 дня. За это время оккупанты без разбора ежедневно обстреливали артиллерией и сбрасывали авиационные бомбы по жилым домам и гражданским объектам. Были уничтожены вышки связи, коммунальные объекты, больницы. Город остался без водоснабжения, электричества и тепла. Россияне нанесли удар по работающему роддому и драмтеатру, где в укрытии прятались несколько сотен людей. При этом оккупационные войска блокировали возможность эвакуации для гражданских.

Оборону Мариуполя обеспечивали полк "Азов" и другие подразделения Нацгвардии, подразделения Госпогранслужбы и Нацполиции, 36-я бригада морской пехоты, местная терроборона и воины еще нескольких бригад ВСУ.

На середину марта украинские военные контролировали половину города.

К концу апреля эпицентром украинской обороны стал завод "Азовсталь". Вражеские войска упорно предпринимали попытки выдавить оттуда украинских воинов – на них регулярно сбрасывали бомбы и даже атаковали химическим оружием. В середине мая украинское руководство отдало приказ обороняющимся на "Азовстали" выйти и сдаться ради сохранения жизни личного состава. На сайте МВД сообщалось, что тогда из завода вышло "несколько тысяч" наших воинов. Российское минобороны называло цифру – 2439.

Вторжения россиян и устроенный ими геноцид привел к гибели не менее 22 тысяч мариупольцев. По крайней мере, такие цифры озвучили местные власти на середину апреля 2022 года. Но реальное количество жертв может быть кратно больше.

Гаубица M777 – первая западная артиллерия на вооружении ВСУ

В мае 2022 года у ВСУ на вооружении появилась легендарная гаубица М777 или, как ее еще называют, "три топора". В то время украинские войска получали от союзников вооружение, больше пригодное для партизанской войны: гранатометы, противотанковые комплексы, бронежилеты и каски и т.д. Гаубица стала одним из первых видов западных вооружений, которое можно было масштабно использовать не только для обороны.

HIMARSы как геймчейнджер в войне

В июне 2022-го в Украине уже появились первые РСЗО HIMARS. Их сразу же прозвали "геймчейнджерами", потому что они заставили оккупантов в срочном темпе отодвинуть все свои склады как можно дальше от линии фронта и менять логистику. Точечные и точные удары HIMARS помогли ВСУ перетянуть инициативу на себя или как минимум замедлить врага, существенно поменяв картину на поле боя.

Украина получает статус кандидата в ЕС

Уже на пятый день полномасштабного вторжения, 28 февраля, Украина официально подала в Брюссель заявку на вступление в Евросоюз. Киев настаивал на немедленном членстве в ЕС по "специальной процедуре", в связи с исключительными обстоятельствами. Немедленного вступления ожидаемо не случилось, но евроинтеграция Украины действительно набрала исключительную скорость. Уже 23 июня 2022-го Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Контрнаступление на Харьковщине

В начале сентября 2022 года украинские войска провели успешное и стремительное контрнаступление на Харьковщине. Эта операция была спланирована в условиях секретности и полной оперативной внезапности для врага.

В рамках этой операции Силам обороны за неделю удалось освободить 2500 квадратных километров – почти всю территорию Харьковской области, часть Донецкой и небольшую часть Луганской.

Были разгромлены целые российские подразделения, многие в спешке бросали позиции и отступали, бросая артиллерию, боеприпасы и технику.

Украина подает заявку в НАТО

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Со временем официальный Киев публично признал, что полноценное членство в Альянсе до окончания боевых действий невозможно, сосредоточив усилия на получении "политического приглашения" о вступлении в НАТО. Тем не менее на двух саммитах НАТО в Вильнюсе и в Вашингтоне такое приглашение выдано не было, страны-члены Альянса лишь согласились, что для вступления Украине не нужно будет проходить через этап ПДЧ (плана действий по членству). Как считается, главные противники сближения Украины с Альянсом – США и Германия.

Запрет на переговоры с Путиным

В один день с подачей заявки на вступление в НАТО Совет нацбезопасности и обороны принял решение о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, тем самым, по сути, надолго закрыв путь к любым переговорам как к таковым. По мере того как тема переговоров снова стала активнее обсуждаться уже в 2024 году, указ стали трактовать следующим образом: запрет касается только лично Путина, в то время как переговоры с Россией как государством возможны, в частности, в рамках "саммита мира".

Аннексия Россией четырех украинских областей

5 октября 2022-го Владимир Путин подписал законы о так называемом "вхождении" в состав РФ четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. При этом ни на тот момент, ни сегодня оккупированные регионы не были захвачены российскими войсками полностью. В российской конституции сказано, что пределы областей определены границами, "существовавшими на день принятия их в РФ". При этом и сам Путин, и его функционеры регулярно ставят Запорожье и Херсон в один ряд с российскими городами.

Внесению областей в конституцию РФ предшествовали "референдумы", которые проходили в условиях оккупации в конце сентября 2022 года и длились пять дней. Сначала местных жителей захваченных регионов обходили оккупанты и колаборанты, которые пошли с ними на сотрудничество. Затем, в последний день, людей заставляли пойти в участки и проголосовать там. По итогу "избиркомы" насчитали от 80 до 90% голосов "за" вхождение областей в состав РФ. Ни "референдум", ни само вхождение в состав РФ оккупированных территорий не были признаны другими государствами.

Атака на Керченский мост

8 октября 2022 года был атакован Керченский мост – взорвался проезжавший по нему грузовик. Помимо практического смысла (через мост шла осуществлялась логистическая поддержка российской группировки на Донбассе), подрыв моста имел и важное символическое значение – Кремль вложил очень много денег и сил в этот объект, его постройка в российской пропаганде трактовалась как окончательное "закрепление" аннексии Крыма. К тому же атака была осуществлена на следующий день после юбилея Владимира Путина.

Массированные обстрелы энергетики

После того как Силы обороны разгромили оккупантов на Харьковщине в сентябре 2022 года, Путин впервые начал серию ударов по обьектах украинской энергосети. Через месяц Москва уже начала системные атаки на наши энергообъекты.

С октября-2022 по март-2023 агрессор с интервалом 7-14 дней обстреливал украинские энергообьекты ракетами и еще чаще – дронами-камикадзе типа "Shahed".

C марта обстрелы прекратились. Но Россия возобновила такие удары в конце марта 2024 года, они продолжались с меньшей интенсивностью в течение лета. Похоже, сейчас Москва начала новую кампанию с ударов по энергосети. Цель этого террора – в склонении Украины к переговорам о капитуляции.

Пик ядерной истерии со стороны РФ, "грязная бомба"

Успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022 года вызвало истерику в российском руководстве. Угрозы применить ядерное оружие звучали из Москвы постоянно. Традиционно Россия пыталась провести "операцию под чужим флагом", обвинив Украину в создании "грязной ядерной бомбы", чему, естественно, не было никаких подтверждений. Как станет известно гораздо позже, в США оценивали риск начала ядерного конфликта как 50/50.

В итоге американцы вместе со своими западными союзниками по всем каналам доносили недопустимость ядерного удара, к убеждению Москвы подключили даже ее союзников, китайцев. В итоге, в начале ноября лидер КНР Си Цзиньпин открыто заявил, что "ядерные войны начинать нельзя" – что было однозначно расценено как сигнал России. С тех пор спекуляции на ядерном вопрос в контексте российско-украинской войны звучат гораздо реже.

Освобождение Херсона

Первые сообщения о том, что Украина готовит наступление на Херсон стали появляться еще летом 2022 года. В конце августа в информационном пространстве пошли заявления о том, что Силы обороны пошли в контрнаступление на Юге, однако в первый месяц – в течение сентября – существенных продвижений на земле не было.

Тем не менее украинские войска системно наносили мощные удары по группировке оккупантов, уничтожая их склады, вооружения, командные пункты и что главное – логистику. Почти все переправы через Днепр постоянно повреждали ударами РСЗО типа HIMARS и MLRS. Со временем Москве стало сложно обеспечивать свою огромную группировку, находившейся на правом берегу Днепра.

С октября Силы обороны начали продвигаться и выдавливать россиян с разных направлений – как с севера Херсонской области, так и с запада – со стороны Николаевской. Новоназначенный командующей оккупационной армией в Украине генерал Суровикин 9 ноября заявил, что они вынуждены вывести своих солдат с правобережья Днепра и с Херсона. Фактически они были близки к ловушке и разгрому, в условиях плохого снабжения накануне зимы. Украинские воины зашли в Херсон 11 ноября 2022-го.

Презентация "Формулы мира"

С самого начала большой войны различные страны мира выдвигали собственные инициативы и планы ее окончания. С целью перехвата инициативы 15 ноября 2022 года Владимир Зеленский обнародовал 10 пунктов "Украинской формулы мира" в обращении к саммиту "Большой двадцатки". Формула отражает максималистское видение окончания войны и поствоенного устройства, в частности, восстановление границ-1991, наказания российского руководства за агрессию, выплату репараций и т.д. С тех пор "формула мира" официально является единственным и безальтернативным фундаментом для любых переговоров, который рассматривает украинская власть.

Изгнание россиян с Черного моря

С начала полномасштабного вторжения России Силы обороны – ВМС, ГУР, СБУ, Береговой службе и подразделений ВСУ – освободили от присутствия агрессора более 25 тысяч квадратных километров в Черном море. Сначала это была северная часть, затем западная, затем юго-западная и наконец – центральная часть.

Изгнать оккупантов из части Черного моря удалось благодаря освобождению острова Змеиный и постоянной "охоте" на российские корабли. По официальным данным от ВМС, Силам обороны удалось уничтожить 29 кораблей и ракетоносителей российского военно-морского флота. Среди них – крейсер "Москва", подлодка "Ростов-на-Дону", "Котов", "Ивановец", "Василий Бех".

Москва была вынуждена передислоцировать свой черноморский флот из оккупированного Севастополя в Новороссийск – подальше от украинских ударов. Кроме того, благодаря этим операциям Украине удалось самостоятельно запустить работу зернового коридора без участия и одобрения России.

Битва за Бахмут

Россия начала атаковать Бахмут еще летом 2022 года. После серии неудач оккупанты поменяли тактику и с января 2023-го начали вновь наступать на этот город. Но в этот раз не в лобовую, а пытаясь охватить его с флангов, чтобы создать угрозу окружения украинских войск.

С конца января по конец мая украинские военные пытались удерживать позиции в городе под колоссальным давлением регулярной армии РФ и ЧВК "Вагнера". К тому моменту, когда Силам обороны пришлось выйти из Бахмута, оккупационные войска уничтожили почти все дома и инфраструктуру города.

Битву за Бахмут называют одной из самых кровопролитных за время большой войны. По оценке Белого дома, Россия потеряла в боях за этот город около 100 тысяч человек убитыми и ранеными. После взятия Бахмута "вагнеровцы" вышли из войны из-за огромных потерь.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. Путин стал третьим главой государства в истории, в отношении которого был выдан такой ордер. Согласно положениям Римского статута, на основе которого действует суд, каждая из 123 стран, ратифицировавших его, должна арестовать Путина и передать его в Гаагу – если он окажется на ее территории. В результате Путин сократил количество поездок по миру, но в сентябре 2024 года все же посетил Монголию, которая ратифицировала Римский статут – однако власти страны не стали его задерживать.

Паспортизация на оккупированных территориях

В апреле 2023 года Владимир Путин подписывает указ, согласно которому жители оккупированных территорий, не взявшие паспорта РФ, будут считаться "иностранными гражданами". Сама по себе паспортизация как процесс так или иначе проходила на захваченных территориях еще с 2014 года, но весной 2023-го она стала по-настоящему агрессивной – людям фактически не оставили выбора. Для того, чтобы получить любую социальную услугу, человек должен иметь паспорт гражданина РФ. Со временем условия ужесточили до такой степени, что у "неграждан РФ" оккупационные власти могли отобрать жилье. Многие жители захваченных регионов были вынуждены брать российские документы, чтобы выжить. Согласно указу Путина, тех, кто не взял паспорт РФ, начнут называть "иностранными гражданами" с 31 декабря 2024 года.

Западные танки на поле боя

США и Германия в январе 2023-го объявили о том, что дадут Украине танки Abrams и Leopard. Формирование "бронированного кулака" происходило долго и так же сопровождалось большой дипломатической работой на разных уровнях. Киев заявлял о потребности в новых, современных танках практически с начала полномасштабной войны. Украина просила современные танки Leopard-2 немецкого производства и Abrams – американского. Но для передачи тех же Leopard-2 необходимо было разрешение Берлина. Канцлер Германии Олаф Шольц долго сопротивлялся, аргументируя свои слова страхом перед "эскалацией". Но после долгих убеждений, а также решения Великобритании о поставке своих танков Challenger, 25 января 2023 года Германия заявила о передаче 14 танков Leopard-2 и реэкспорте из стран-партнеров. Америка в тот же день заявила о новом пакете помощи, куда вошел 31 Abrams.

Впрочем, как показали последующие события, ситуация на поле боя к моменту получения Украиной западных танков сильно изменилась, россияне смогли выстроить насыщенную оборону, а также расширить применение дронов – как следствие, ВСУ используют западные танки в ограниченном масштабе.

В Украину прибыли "Patriot"

19 апреля 2023 года тогдашний министр обороны Резников объявил, что в Украину прибыли первые системы ПВО "Patriot". О том, что Украине нужны ЗРК "Patriot", украинские власти заговорили еще за год до полномасштабного вторжения – в апреле 2021 года. В первые месяцы большой войны Зеленский призвал союзников помочь закрыть над Украиной небо. Речь о "Patriot" периодически поднималась в публичном пространстве, особенно после массированных обстрелов Украины.

После очередного удара по Украине одна из российских ракет упала в польском городе Пшеводув. Тогда в Германии предложили разместить американскую ЗРК в Польше, а премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал отправить их все же в Украину, на что Берлин ответил отказом. Тем не менее именно Германия стала первой страной, которая поставила Украине "Patriot", правда, только после разрешения США. "Пэтриоты" показали высокую эффективность, их роль как элемента украинской ПВО сложно переоценить.

Контрнаступление ВСУ

Разговоры и предположения о том, что Украина готовит новое контрнаступление – на Юге – стали появляться еще с начала 2022 года. Настроения многих людей были буквально перегреты в ожидании того, когда же начнется операция украинских войск.

Украинская армия перешла в наступление примерно 4 июня. Движение было сразу на трех участках на Юге с общей целью подойти как можно ближе к Азовскому морю. Первый участок – через Васильевку, параллельно руслу Днепра. Второй – со стороны Великой Новосёлки на Бердянск. Но главным направлением было движение со стороны Орехова на Токмак и далее на Мелитополь. По плану, украинские военные должны были еще в первые сутки дойти к Работино, но, к сожалению, зайти в этот населенный пункт Силы обороны смогли только 23 августа. Дальнейшее движение было заторможено. Больше успеха принесли украинские наступательные действия со стороны Великой Новоселки, там ВСУ освободили около десятка населенных пунктов.

Одновременно с этой операции Силы обороны провели ограниченные контрнаступательные действия в районе Бахмута, где тоже сумели вернуть несколько населенных пунктов на юге от этого города. В целом, ожидания от контрнаступления-2023 как поворотного момента в войне не оправдались.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российские войска целенаправленно подорвали дамбу Каховской ГЭС, тем самым спровоцировав экологическую катастрофу. Подрыв ГЭС считается военным преступлением и потенциально актом геноцида украинского народа.

Российские войска захватили Каховскую ГЭС в феврале 2022 года. Взрывы на станции зафиксировали в 2:35 и 2:54 в ночь на 6 июня. Утром того же дня ОК "Юг" сообщило о техногенной катастрофе на ГЭС. Россияне сразу же обвинили в подрыве станции ВСУ, однако характер повреждений говорит о том, что взрыв был произведен изнутри.

В результате взрыва плотины затопленными оказались 28 населенных пунктов. Российские власти заявляли, что в результате "потопа" погибло 59 человек, но настоящее количество может быть гораздо большим. Сотни людей остались без своего жилья, при этом российские оккупационные власти не спешили эвакуировать людей с захваченных территорий, оставляя их на произвол судьбы.

Удар по штабу ЧФ РФ

22 сентября 2023 года Украина нанесла успешный ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, погибли и получили ранения ряд высокопоставленных оккупантов. Сам удар был нанесен ракетами Storm Shadow и стал еще одним фактором вытеснения россиян из западной части Черного моря.

Украина начинает применять ракеты ATACMS

В октябре 2023 года ВСУ впервые нанесли удары по позициям врага американскими ракетами ATACMS. Украина хотела получить их еще с 2022 года, но США опасались, что ВСУ будуть бить по территории России, что приведет к "эскалации" войны. Киев и далее настаивал на необходимости получения ATACMS, подчеркивая их необходимость для обороны и контрнаступательных действий.

И, наконец, 17 октября первая ATACMS ударила по позициям врага – удар пришелся по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске, в результате чего были уничтожены вертолеты, пусковая установка ПВО, склад с БК и прочее. В этот же день применение ATACMS подтвердил Владимир Зеленский. Но подлинным "геймчейнджером" американские ракеты не стали – очевидно, из-за очень ограниченных объемов поставок.

Отставка Залужного

Слухи о возможной отставке главнокомандующего Валерия Залужного стали ходить еще с начала зимы 2023 года. В конце января в соцсетях появились сообщения о том, что президент Владимир Зеленский принял решение о замене главкома. Почти десять дней все сопричастные стороны сохраняли молчания насчет судьбы Залужного, пока 8 февраля 2024 года Зеленский не выступил с официальный заявлением и указом.

Версий случившегося было множество. Начиная от того, что команде президента не нравилась популярность главкома и его возможные политические амбиции и заканчивая тем, что президенту хотелось более прорывных решений касательно ведения войны. Сам Зеленский заявил, что инициировал замену главкома из-за необходимости "перезагрузки". Новым главкомом президент назначил генерала Александра Сырского – "идеолога" Харьковского контрнаступления.

Конгресс США затягивает выделение помощи Украине

В октябре 2023 года президент США Джо Байден внес в конгресс законопроект о выделении помощи Украине объемом более 60 миллиардов долларов, объединенный с пакетом помощи Израилю и Тайваню. Но его рассмотрение застопорилось на несколько месяцев – помощь Украине стала заложником предвыборной борьбы в США между республиканцами и демократами.

Особенно упорно против этого выступало крыло республиканцев, ориентированное на Дональда Трампа. Для Украины такие перебои в поставках вооружений обернулись значительными проблемами на фронте и обострением "снарядного голода". В итоге, после многочисленных раундов консультаций и активной лоббистской кампании, Конгресс все же утвердил пакет помощи в апреле-2024.

Снарядный голод в Украине

Февраль-апрель 2024 года – период самого острого снарядного голода в Украине. Пока в Конгрессе США продолжалась политическая борьба между демократами и республиканцами, в Украине буквально заканчивались снаряды. ВСУ приходилось делать ставку на дроны, но недостаток артснарядов все же сказывался – россияне выстреливали в пять, а то и в десять раз больше снарядов, чем ВСУ.

Также Украине не хватало ракет для систем ПВО, поэтому во время массированной атаки 11 апреля 2024 года россияне уничтожили Трипольскую ТЭС. После этого президент Зеленский заявил, что станцию удалось разрушить из-за того, что силам ПВО было просто нечем отбиваться. После разблокирования американских поставок украинская армия в целом все же уступает россиянам по количеству выстреливаемых снарядов, но проблема стоит уже намного менее остро.

Первый "саммит мира" в Швейцарии

15-16 июня 2024 года в Швейцарии состоялся первый "саммит мира", в котором приняли участие около сотни стран и международных организаций. Главная заявленная цель Украины как организатора саммита – начать переговоры о завершении российско-украинской войны на основе "формулы мира" президента Владимира Зеленского. В силу пестрого состава участников, в том числе многих стран "Глобального Юга", позитивно или нейтрально расположенных к России, итоговое коммюнике саммита оказалось довольно осторожным – удалось согласовать только наименее конфликтные пункты, вроде ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения военнопленных. По итогам началась подготовка к второму "саммиту мира", в котором, как ожидается, может уже принять участие и Россия.

Начало переговоров о вступлении в ЕС

После получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС Брюссель выставил Украине семь требований, для продолжения евроинтеграции: судебная реформа, принятие закона о медиа и т.д. После выполнения этих требований, 14 декабря 2023 года, несмотря на сопротивление Венгрии, было принято решение о начале переговоров о вступлении, которые формально стартовали 25 июня 2024-го. По большинству прогнозов, реалистичная дата вступления Украины в ЕС – примерно 2030 год.

Атака на "Охматдет"

8 июля 2024 года российские войска нанесли массированный удар по Украине, атаковав ракетой Х-101 в том числе самую большую в стране детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Удар произошел утром, уже через час после атаки у больницы собрались сотни местных жителей, чтобы помочь спасателям разбирать завалы. Россияне по привычной для них схеме сначала отрицали факт удара, потом заявили, что виной была не их ракета, а противоракета украинская ПВО. Однако экспертами было доказано, что по больнице попала российская ракета Х-101 – ее остатки позже идентифицировали.

В результате удара по зданию больницы погибли двое взрослых, еще 16 человек, из которых семеро – дети, пострадали. Сотни пациентов были эвакуированы в другие медучреждения. Удар по детской больнице стал одним из самых шокирующих действий россиян для мировой общественности – его прокомментировали многие мировые лидеры, пообещав свою помощь в восстановлении. В Украине за несколько дней собрали рекордную сумму на строительство нового корпуса "Охматдета", но впоследствии случился громкий коррупционный скандал и на сегодняшний день перспективы восстановления больницы остаются туманными.

Украина получает F-16

4 августа 2024 года Владимир Зеленский подтвердил, что первые американские истребители F-16 появились в Украине.

За эти самолеты украинские дипломаты боролись долго и на разных уровнях. Сначала о поставках в Украину американских истребителей не хотели даже говорить. Еще в январе 2023 года президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, получит ли Украина F-16, четко сказал: "Нет". Позже союзники Киева во главе формировали свою "коалицию истребителей" – в нее вошли Дания, Нидерланды и США. В Америке все еще отказывались передать Украине F-16, но согласились, чтобы это сделали другие страны. Всего Киеву обещали около 60 единиц, но пока такого количества в распоряжении ВСУ нет. Тем не менее F-16 уже зарекомендовали себя в работе. К примеру, во время последней массированной атаки России американские истребители ликвидировали 10 вражеских ракет.

Курская операция

Силы обороны 6 августа 2024-го зашли в Курскую область, за первые две недели им удалось занять около 1250 квадратных километров российской территории и более 100 населенных пунктов РФ. Украинская армия показала, что после неудачного контрнаступления в 2023 году, при правильной подготовке она все еще может проводить успешные операции. А Россия – при соблюдении оперативной внезапности – может терпеть поражения.

Реальные цели этой операции наверняка неизвестны. По расхожему в военно-политических кругах мнению, Украина могла надеяться, что вторжение на Курщину заставит Москву забрать часть наступающих войск из Донбасса. И тем самым – ослабит давление там. Но этого, так или иначе, не случилось. По другой версии, Россия хотела создать такую же буферную зону, как на севере Харьковщины, еще и в соседней Сумской области. Потому Силы обороны провели удар на опережение.

Кремль уже проводил несколько этапов своего контрнаступления в Курской области. Но пока, по примерным оценкам, им удалось освободить только около трети территории, которую контролировали ВСУ. Для поддержки своего наступления Москва даже отправила в Курскую область северокорейских солдат.

Презентация "Плана победы"

В конце августа Владимир Зеленский анонсировал "План победы Украины" – документ из нескольких пунктов, которые могли бы существенно усилить позиции Украины на потенциальных будущих переговорах об окончании войны. Среди пунктов плана – приглашение Украины в НАТО, укрепление обороноспособности, допуск западных партнеров к добыче украинских природных ресурсов и т.д. До официальной презентации плана Зеленский в закрытом режиме представил его лидерам ключевых стран Европы и США, в том числе и Дональду Трампу, который тогда еще был в качества кандидата в президенты. По многочисленным сообщениям западных медиа, "План победы" в целом вызвал там сдержанную реакцию.

Ползучее наступление россиян на Донбассе

Осенью прошлого года россияне начали в очередной раз концентрировать силы для захвата Авдеевки. В феврале оккупанты сумели захватить город, и украинская оборона на Авдеевско-Покровском направлении в считанные недели начала трещать. С тех пор противник продвинулся вглубь на этом направлении более чем на 35 километров. Следующей его целью на этом участке является город Покровск – важный логистический узел украинских войск.

Параллельно с наступлением на Покровск противник в июне этого года активизировался в районе Торецка, где линия фронта не двигалась с 2014 года. Там врагу удалось захватить поселок Нью-Йорк, еще несколько других населенных пунктов и завязать бои в самом Торецке.

К Югу от Покровска противнику тоже получилось оккупировать город Угледар, после чего он готовится вступить в бои за Курахово. Продвижение россиян в течение этой осени, по подсчетам OSINT-обозревателей, стало самым масштабным за последние два года большой войны. Похоже, что ближайшая цель Москвы в войне – это захват всей южной части Донецкой области.

Трамп победил на выборах президента США

Выборы в США 5 ноября 2024-го, безусловно, были главным событием года в мировой политике, имеющим ключевое значение и для перспектив Украины в войне. Согласно общему мнению, в случае победы демократки Камалы Харрис, США в основном продолжили бы текущую политику осторожной помощи Украине, тогда как Дональд Трамп регулярно обещал "закончить войну за 24 часа", не приводя никаких подробностей. В итоге, Трамп победил, причем гораздо увереннее, чем прогнозировали социологи. Его план окончания войны в Украине до сих пор остается в тумане, но, по словам Зеленского, "война закончится быстрее благодаря политике команды, которая сейчас возглавит Белый дом".