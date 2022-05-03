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Понад 100 українських ЗМІ припинили свою роботу через вторгнення РФ, - МЗС

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 14:40
Понад 100 українських ЗМІ припинили свою роботу через вторгнення РФ, - МЗС Фото: Війна РФ проти України знищила сотню регіональних ЗМІ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

З початку війни Росії проти України понад 100 українських регіональних ЗМІ були змушені припинити свою роботу. 20 українських журналістів загинули внаслідок воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС України.

“Вторгнення російських військ на територію України 24 лютого ознаменувало новий етап жорстоких репресій проти незалежної журналістики в Україні. За два місяці російські загарбники вбили понад двадцять українських та іноземних журналістів. Понад сто регіональних медіа на тимчасово захоплених територіях змушені були припинити роботу через загрози, знищення редакцій, неможливість працювати в умовах тимчасової окупації”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві також нагадали, що минулого тижня жертвою російської агресії стала журналістка Радіо Свобода Віра Гирич.

“Цей злочин Росія скоїла під час візиту в Україну генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, чим показала своє справжнє ставлення до міжнародних інституцій та основних принципів міжнародного права”, - розповіли у МЗС.

При цьому поряд із військовою агресією Росія веде інформаційну війну. У списку злочинів РФ проти ЗМІ в Україні – вбивства та викрадення журналістів, обстріли та захоплення телевеж, хакерські атаки на сайти інформаційних ресурсів.

Нагадаємо, раніше Байден віддав данину поваги журналістам, потерпілим, пораненим або вбитим під час російського вторгнення в Україну.

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