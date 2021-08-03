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Понад 100 млрд гривень за місяць: Мінфін назвав період пікових виплат за держборгом

Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за діючими договорами станом на 1 серпня 2021 року. До кінця року необхідно виплатити 258,03 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 152,99 млрд гривень, за зовнішнім - 105,04 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.

За даними Мінфіну, найбільші виплати мають відбутися у вересні - 104,9 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 23,5 млрд гривень, за зовнішнім-81,4 млрд гривень.

У серпні влада України у вересні повинна повернути кредиторам - 27,5 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 21,6 млрд гривень, за зовнішнім - 5,9 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 30 червня 2021 року склав 2 514,36 млрд гривень. У доларовому еквіваленті борг досяг 92,52 млрд доларів.

Нагадавши, за даними НБУ, у другому-четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 13,832 млрд доларів, з яких 10,818 млрд доларів - заснована сума боргу, 3,015 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року - 5,624 млрд доларів і на IV квартал - 4,959 млрд доларів.

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