100 км до аэропорта: откуда украинцам сейчас удобнее всего отправляться в путешествия

Аэропорты в Польше

Ближайшим к Украине польским аэропортом является Жешув-Ясенка. Он расположен в 100 км от границы и примерно в 170 км от Львова.

Чтобы попасть в него, сначала нужно добраться до Перемышля. Это можно сделать поездами "Укрзализныци", которые курсируют из Львова, Киева, Одессы, Харькова и Запорожья. Стоимость билетов колеблется от 15,80 до 60,10 евро (772 - 2 939 гривен) в зависимости от города выезда.

Также в Жешув ходят автобусы. Путешествие из Львова длится около 5 часов, из Киева - ориентировочно 15 часов.

Из Перемышля в Жешув можно доехать электричкой, а уже оттуда до самого аэропорта - автобусами №51, №53 или еще одной электричкой.

Билет на автобус из Перемышля в Жешув стоит в среднем 351 гривну, на электричку - от 5 евро во 2-м классе (244 гривны) до 11 евро в 1-м классе (гривен). Автобус до аэропорта из Жешува стоит 4,5 злотого (примерно 51 гривну).

Из аэропорта Жешув выполняются как внутренние рейсы (Варшава, Гданьск, Ольштын), так и международные - в Великобританию, Хорватию, Ирландию, Болгарию, Нидерланды, Норвегию и США.

Цены на билеты УЗ из Киева в Перемышль (скриншот)

Еще один удобный вариант - аэропорт в Люблине, который также расположен в 100 км от границы с Украиной и примерно в 200 км от Ковеля. Внутренние рейсы отсюда выполняются только в Гданьск и Варшаву. Из международных направлений - Италия, Ирландия, Великобритания, а также сезонно Болгария и Хорватия.

В Люблин курсируют прямые автобусы из Ковеля, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Винницы и Черкасс. Из города до аэропорта можно добраться автобусом №5 или электричкой.

Билет на автобус из Ковеля в Люблин стоит примерно 1000 гривен, а еще 5,8 злотого (около 66 гривен) придется заплатить за проезд до аэропорта.

Аэропорт в Словакии

Также достаточно удобно украинцам добираться из Ужгорода в словацкий аэропорт в Кошице. Расстояние между городами составляет около 100 км. Стоимость билета на автобус - 979 гривен, дорога занимает около 4 часов.

Международный аэропорт "Кошице" является вторым по величине в стране. Отсюда отправляются самолеты в Прагу, Варшаву, Хургаду, Варну, Родос, Тель-Авив и другие города.

Цена на автобус из Ужгорода в Кошице (скриншот)

Аэропорт в Молдове

Из Одессы в аэропорт в Кишиневе всего 200 км. В молдавскую столицу курсируют прямые поезда из Киева, а также автобусы из Одессы, Запорожья, Николаева и Черновцов. Удобнее всего добиратся - из Одессы: автобус прибывает прямо в аэропорт. Билеты на него стартуют от 1289 гривен, поездка длится 5 часов.

Стоимость билета на поезд из Киева в Кишинев составляет 2 580 гривен за плацкарт, детское купе - 3 616 гривен, люкс - 6 713 гривен. Окончательная цена билета зависит от дня отправления. Отметим, что ранее еще был поезд из Львова в Кишинев, но его закрыли из-за отсутствия пассажиропотока.

Из центра Кишинева до аэропорта можно доехать троллейбусом №30. Поездка стоит 6 леев, то есть около 13,74 гривны.

Из этого аэропорта доступны рейсы в большинство европейских столиц и крупных городов, а также в Турцию и Израиль.

Цены на автобус из Одессы в Кишинев (скриншот)