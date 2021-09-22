10 куль і поранений водій: поліція повідомила подробиці обстрілу машини Шефіра

"Сьогодні, близько 10 години ранку, недалеко від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Правоохоронці проводять спеціальну поліцейську операцію з розшуку зловмисників.

"Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що обстріл автомобіля був здійснений з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.