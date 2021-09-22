RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

10 куль і поранений водій: поліція повідомила подробиці обстрілу машини Шефіра

Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні близько 10:00 автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли біля села Лісники. В автомобіль потрапило понад 10 куль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

"Сьогодні, близько 10 години ранку, недалеко від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Правоохоронці проводять спеціальну поліцейську операцію з розшуку зловмисників.

"Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що обстріл автомобіля був здійснений з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Шефір