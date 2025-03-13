В 10 городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды: где теплее всего (карта)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Украину надвигаются дожди и когда в марте придет похолодание.

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