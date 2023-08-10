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В 10 км от Ужгорода было зафиксировано землетрясение

Фото: в 10 км от Ужгорода было зафиксировано землетрясение (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла в 10 километрах от Ужгорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного центра специального контроля.

Специалисты выяснили, что эпицентр землетрясения находился в 10 км к востоку от Ужгорода Закарпатской области и залегал на глубине 5 км. Подземные толчки были зафиксированы в 10.36.

Ученые классифицировали землетрясение как неощутимое.

Фото: скриншот

Землетрясения в Украине

В начале июня землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло в 26 километрах юго-восточнее Полтавы.

А 26 мая в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла, оно произошло в Решетиловском районе.

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ЗемлетрясениеУжгород