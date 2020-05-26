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10 червня 2020 р. ЮФ Aequo спільно з виданням "Юридична практика" проведе онлайн-конференцію "M&A в Україні: у вихорі змін"

Новини » Прес-релізи     26.05.2020 - 17:24
10 червня 2020 р. ЮФ Aequo спільно з виданням "Юридична практика" проведе онлайн-конференцію "M&A в Україні: у вихорі змін"

На заході будуть представлені результати комплексного п'ятирічного дослідження ринку злиттів і поглинань в Україні — спільного проекту спеціалізованого авторитетного інформаційно-аналітичного ресурсу Mergermarket (Великобританія) та юридичної фірми Aequo

У ФОКУСІ ДИСКУСІЇ:

  • Український ринок M&A: динаміка п’яти років. Презентація результатів дослідження
  • Обнадійливий 2019 рік: знакові угоди, провідні галузі, основні маркери ділової активності
  • Переломний момент 2020: світова криза
  • Економічні прогнози на 2020 рік
  • Ринок M&A 2020: хто виграв? хто програв? Потенціал для угод
  • Практичні рекомендації: що робити, якщо криза застала в момент укладання угоди?

До участі запрошуються власники, топ-менеджмент, керівники юридичних департаментів великих українських та міжнародних компаній.

Участь у заході безкоштовна за попередньою реєстрацією.

Робочі мови: українська, російська.

Реєстрація за посиланням.

Про Mergermarket

Mergermarket – єдиний у своєму роді, незалежний інформаційно-аналітичний ресурс у сфері злиттів та поглинань. На відміну від інших сервісів такого роду, Mergermarket забезпечує повний огляд ринків M&А, надаючи унікальну інформацію про угоди злиттів та поглинань «на випередження», задовго до того, як вони потрапляють в публічне поле, а також повну базу угод, що ґрунтується, зокрема, на закритій інформації.

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