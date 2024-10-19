За 10 дней разоблачено 15 схем уклонения от призыва в ряды ВСУ, - полиция

Эти 20 человек фигурируют в 15 схемах уклонения от призыва. В настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении.

По данным следствия, свои услуги злоумышленники оценивали от 500 до 12 000 долларов. За эти деньги они производили для военнообязанных мужчин фиктивные медицинские справки, оформляли инвалидность, заключали фиктивные браки с женщинами, имеющими инвалидность, обновляли данные в ТЦК с отсрочкой, трудоустраивали на предприятия критической инфраструктуры с целью бронирования, а также зачисляли на обучение в вузы, в том числе и в иностранные.

Мероприятия по разоблачению правоохранители проводили в Закарпатской, Житомирской, Сумской, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Черкасской, Харьковской областях и Киеве.

"К примеру, стоимость изготовления фиктивных медицинских справок с выводом комиссии о наличии групп инвалидности составляла от 2 000 до 12 000 долларов, обновление военно-учетных данных и получение фиктивного права на отсрочку от мобилизации до 5 000 долларов, а "студенческого билета" – до 1500 евро", - отметил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

Так, в Хмельницкой области правоохранители задержали заместителя председателя ВЛК и врача подстанции экстренной медицинской помощи. Они помогали мужчинам мобилизационного возраста получить группу инвалидности, что позволяет избежать призыва в ВСУ. Суммы неправомерной выгоды за решение вопроса колебались от 3000 до 8000 долларов.

На Закарпатье разоблачили ректора, экс-проректора университета и работника ВСП. За получение статуса "соискателя образования" в украинских и иностранных университетах они получали от клиентов 1500 евро, еще 500–1000 долларов брали за отсрочку от общегосударственной мобилизации. Сейчас 225 "студентам" уже отменены ранее предоставленные отсрочки.

В Киеве задержан кандидат наук, который за 10 000 долларов обещал помочь с бронированием путем трудоустройства в организацию, занимающуюся разминированием.

В Одессе разоблачили дельца, который за организацию фиктивного брака с женщинами с инвалидностью брал по 10 000 долларов.

Во время проведения следственных действий у организаторов и участников коррупционных схем полицейские изъяли около 23 000 000 грн в разной валюте, а также другие доказательства преступной деятельности.