С 1 марта заработают новые правила помощи для ВПЛ: что изменится

Директор департамента социального развития и ветеранской политики КОГА Игорь Мещан заявил, что изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров Украины № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".

По данным Мещана, выплаты будут продлены на 6 месяцев для ВПЛ:

среди пенсионеров;

для граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы;

для детей с инвалидностью;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

для трудоспособных граждан, вставших на учет в Центр занятости или трудоустроившихся.

"Некоторые категории ВПЛ смогут претендовать на продление выплат с 1 марта после подачи нового заявления", - сообщил он.

Кроме того, Мещан сообщил, что в Киевской области выплаты внутриперемещенным лицам получают 96 371 человек.

Напомним, мы писали, что украинцев ждет несколько важных нововведений в марте.

Правительство анонсировало масштабный перерасчет пенсий и новые правила назначения выплат переселенцам. Для выпускников на следующий месяц стартует регистрация на НМТ.

Подробнее об изменениях, ожидающих украинцев с наступлением весны, можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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