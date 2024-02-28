RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С 1 марта заработают новые правила помощи для ВПЛ: что изменится

Фото: со следующего месяца заработают новые правила помощи для ВПЛ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С первого числа следующего месяца заработают новые правила помощи для внутренне перемещенных лиц.

Директор департамента социального развития и ветеранской политики КОГА Игорь Мещан заявил, что изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров Украины № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".

По данным Мещана, выплаты будут продлены на 6 месяцев для ВПЛ:

  • среди пенсионеров;
  • для граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы;
  • для детей с инвалидностью;
  • для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
  • для трудоспособных граждан, вставших на учет в Центр занятости или трудоустроившихся.

"Некоторые категории ВПЛ смогут претендовать на продление выплат с 1 марта после подачи нового заявления", - сообщил он.

Кроме того, Мещан сообщил, что в Киевской области выплаты внутриперемещенным лицам получают 96 371 человек.

Напомним, мы писали, что украинцев ждет несколько важных нововведений в марте.

Правительство анонсировало масштабный перерасчет пенсий и новые правила назначения выплат переселенцам. Для выпускников на следующий месяц стартует регистрация на НМТ.

Подробнее об изменениях, ожидающих украинцев с наступлением весны, можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВнутренне перемещенные лица