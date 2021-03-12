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З 1 квітня "Нафтогаз" переходить на ринкові тарифи

Автор: РБК-Україна

Вартість газу від НАК "Нафтогаз Україна" буде формуватися на ринкових засадах. Вартість газу зміниться з 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

У "Нафтогазі" нагадали, що з 1 лютого 2021 року в Україні була встановлена гранична ціна на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Період дії ціни закінчується 31 березня поточного року, і вже з 1 квітня ціна на газ буде формуватися на ринкових засадах.

При цьому в компанії прогнозують, що після переходу на ринкові ціни, цінові пропозиції постачальників будуть значно відрізнятися від сьогоднішніх.

"Цінові пропозиції постачальників, враховуючи піврічний досвід роботи вільного ринку газу, будуть значно відрізнятися. У грудні, наприклад, ДК "Нафтогаз України" пропонувала своїм клієнтам до 40% більш вигідні ціни", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Нафтогазі" відзначили, що на сьогодні майже 300 тисяч субсидіантів змінили постачальника газу на "Нафтогаз" і інших українців, які хочуть отримувати якісні послуги за вигідними цінами, закликають не зволікати з оформленням документів.

Нагадаємо, в лютому уряд України ввів державне регулювання ціни на газ до 31 березня. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, тариф не повинен перевищувати 6,99 грн за кубометр.

Крім того, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за лютий 2021 року знизилися на 1,8%. При цьому за останній рік (у порівнянні з лютим минулого року) тарифи піднялися на 18,6%.

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