З 1 квітня "Нафтогаз" переходить на ринкові тарифи

У "Нафтогазі" нагадали, що з 1 лютого 2021 року в Україні була встановлена гранична ціна на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Період дії ціни закінчується 31 березня поточного року, і вже з 1 квітня ціна на газ буде формуватися на ринкових засадах.

При цьому в компанії прогнозують, що після переходу на ринкові ціни, цінові пропозиції постачальників будуть значно відрізнятися від сьогоднішніх.

"Цінові пропозиції постачальників, враховуючи піврічний досвід роботи вільного ринку газу, будуть значно відрізнятися. У грудні, наприклад, ДК "Нафтогаз України" пропонувала своїм клієнтам до 40% більш вигідні ціни", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Нафтогазі" відзначили, що на сьогодні майже 300 тисяч субсидіантів змінили постачальника газу на "Нафтогаз" і інших українців, які хочуть отримувати якісні послуги за вигідними цінами, закликають не зволікати з оформленням документів.